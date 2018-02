DF er med på at flytte Folketingets institutioner ud i landet

Dansk Folkeparti er enig med regeringspartiernes gruppeformænd Søren Gade (V), Mette Abildgaard (K) og Leif Mikkelsen (LA), som vil flytte flere af Folketingets institutioner 'uden for de større byområder'.

Det siger Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen.

»Hvis man kan finde nogle ordentlige faciliteter, hvor man kan være. Så er vi sådan set for, at man også kan flytte ikke-statslige opgaver og kontrol væk fra Slotsholmen. Det kan sagtens lade sig gøre«, siger René Christensen.

Flytningen foreslås ifølge DR Nyheder i gruppeformændenes fælles brev til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

VLAK vil flytte de uafhængige institutioner Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat, som hører under Folketinget. Institutionerne har i alt godt 383 ansatte.

Frygter at de mister effektivitet

Ingen af institutionerne vil kommentere forslaget. Det drøftes 21. februar, når statsrevisorerne mødes, forklarer statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF).

Flytningen er ingen god idé, mener Sara Vergo, der er formand for fagforeningen Djøf Offentlig.

»Jeg synes helt ærligt, at man skulle få overstået nogle af de udflytninger, der allerede er i gang, før man begynder at flytte flere«, siger Sara Vergo.

Hun peger på, at overvismand Michael Svarer angreb regeringen for at anfægte rådets uafhængighed ved at flytte Det Økonomiske Råd fra København til Horsens.

René Christensen er enig med hende i, at institutionerne kan miste effektivitet, hvis de fleste ansatte ikke flytter med.

»Vi har set, at ved flytningen kan der ske et videnstab. Derfor skal man se på, hvornår og hvordan man gør det. Det er ikke bare at trykke på en knap. En statslig funktion flytter man ikke bare«, siger René Christensen.

Men Erhvervsstyrelsen er blevet mere effektiv efter flytningen, ligesom Skats faglighed er oppe igen, mener han.

ritzau