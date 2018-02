Professor: Regeringen vil stække Folketingets vagthund

Jeg vil ikke sige, det er hykleri – men det er glædeligt, hvis mange danskere har fået øjnene op for, at han har betydet meget for Danmark og været en gevinst i de år, han har været her«.

»For jeg synes, han er blevet mobbet i medierne som ingen anden i over 40 år, det ved Gud, jeg synes. Du kan bare slå op i alle de kulørte blade; de svinede ham til. Han blev ikke mobbet lige så meget af folket. Udover efter det interview i 2002, hvor han sagde, at han ikke ville været et ligegyldigt vedhæng til majestæten. Men det var fordi, folk troede, han ville indtage kronprinsens plads, og det ville han aldrig nogensinde, han ville bare ligestilles med majestæten«.

»Jeg kan godt huske alle de tilnavne i medierne, og det synes jeg er smagløst og også dårlig journalistik. Hvis det skulle være dansk humor, så vedkender jeg mig det ikke. Det er for klamt. Så kunne man også begynde at kalde mig Bodil Kortben, eller hvad man nu kunne finde på«.

»Den kulørte presse har tjent kassen på at svine ham til. Han har været en for dem. Sådan noget som at kalde ham ’Kong Vom’, det er et godt eksempel. At folks statur i den grad skal udstilles, det gør man da bare ikke. Jeg synes, der er mange, der bør skamme sig over den holdning, de har haft til prins Henrik som person, og det, de har mobbet ham med«.