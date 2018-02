Sagen forfra: Støjberg skal - igen - forklare udvisning af alvorligt syge udlændinge

Forud for samrådet er en række svar på spørgsmål desuden blevet sendt til Folketinget. Af dem fremgår det blandt andet, at en af de syv sager, man vil genoptage, omhandler et ægtepar. I alt er ministeriet altså på jagt efter otte udsendte personer, og heraf er det indtil videre lykkedes at få direkte kontakt til fem af dem. I tre sager har ministeriet endnu ikke fået kontakt.

Inger Støjberg gentager i svarene, at det er »beklageligt, at det har taget for lang tid at få den endelige fortolkning af dommen på plads«, men at ministeriets medarbejdere har gjort, hvad de kunne, og at der er tale om en »juridisk fejlvurdering«.

Selv blev hun først orienteret om, at der var behov for at justere praksis kort før offentliggørelsen af pressemeddelelsen i starten af januar, skriver hun.