Ministerium mangler livstegn fra tre syge personer Udlændingeministeriet har været i kontakt med fem af de otte personer, som kan være udvist på et forkert grundlag. Støjberg mener, at sagen skyldes »en juridisk fejlvurdering«.

Trods en omfattende eftersøgning mangler de danske myndigheder stadig at få kontakt til tre af de syge udlændinge, som kan være udvist fra Danmark på et forkert grundlag.

Det fremgår af et skriftligt svar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Folketinget forud for dagens samråd, hvor ministeren skal svare på nye spørgsmål i den såkaldte Paposhvili-sag.

Efter at sagen har fået pressens bevågenhed, har Udlændinge- og Integrationsministeriet ledt med lys og lygte efter otte personer, som efter alt at dømme er blevet udvist fra Danmark på et forkert juridisk grundlag.

De danske ambassader er blevet bedt om hjælp, ministeriet har sendt breve til de udviste udlændinges sidst kendte adresser og ledt efter dem på sociale medier, politiet er blevet kontaktet, og Røde Kors er blevet bedt om at opsøge flere af de otte personer.

Alligevel er det ikke lykkes at få kontakt til dem alle.

»Ministeriet har indtil videre opnået direkte kontakt til fem af de otte personer«, skriver Inger Støjberg i et skriftligt svar.

Udenrigsministeriet har derudover fået bekræftet to af de tre resterende personers adresser, men ingen af de to udlændinge har svaret på ministeriets breve. Den sidste person aner myndighederne tilsyneladende ikke, hvor er.

»Ministeriet arbejder fortsat på at udfinde personen fra den sidste sag«, skriver Inger Støjberg til Folketinget.

En juridisk fejlvurdering

Sagens kerne er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet for sent har opdaget og fejlfortolket den såkaldte Paposhvili-dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dommen fastslog i december 2016, at Danmark og de øvrige europæiske lande har en såkaldt udvidet undersøgelsespligt i visse sager om udvisning af syge udlændinge.

For at kunne give afslag på en ansøgning om humanitær opholdstilladelse skal Danmark nu ikke blot formelt konstatere, at der er adgang til vigtig medicin eller behandling i hjemlandet – den udviste skal også reelt have adgang til og mulighed for at betale medicinen. Er den medicinske behandling ikke tilgængelig, er det i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention at udvise personen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har nu erkendt, at Danmark bliver nødt til at lempe reglerne, men det var først i januar 2018 – over et år efter at dommen faldt – at ministeriet nåede frem til den erkendelse, hvilket er markant senere end flere af de lande, vi normalt sammenligner os med.

I foråret 2017 foretog ministeriet en foreløbig vurdering af dommens konsekvenser. Alligevel ændrede man ikke praksis. Ifølge ministeren var der tale om en fejl af hendes embedsmænd.

»Den fejlvurdering, som sker i april-maj 2017, er ikke udtryk for andet end det, det er – en juridisk fejlvurdering«, skriver Inger Støjberg i et svar til Folketinget.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvor højt oppe i ministeriet man har kendt til den foreløbige juridiske vurdering, eller om hendes egen særlige rådgiver kendte til vurderingen.

»Jeg kan dog oplyse, at jeg ikke i en indstilling, i en orientering eller på anden vis har fået den nævnte umiddelbare vurdering forelagt«, skriver hun.