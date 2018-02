Løkke sår tvivl om Vestagers EU-karriere

Når der i efteråret 2019 skal udnævnes en ny EU-kommission, har nuværende konkurrencekommissær, radikale Margrethe Vestager udvist et klart ønske om at fortsætte.

Men det er tvivlsomt, om Vestager bliver den nuværende regerings bud på en kommissær, hvis den sidder på magten til den tid.

Det skriver det politiske netmedie Altinget.

»Hvis man kigger i historiebøgerne, så synes der at være udviklet en ret fast dansk tradition for, at det parlamentariske flertals gruppe udnævner en kommissær«, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen til Altinget.

»Jeg ved ikke, om Det Radikale Venstre er på vej til at melde sig ind som en del af regeringens parlamentariske grundlag«.

Dermed signalerer Løkke, at Danmarks bud på en kommissær skal komme fra et regerende parti.

Vestager er populær

Statsministeren påpeger dog også, at regeringen endnu ikke har diskuteret, hvem der skal være dansk kommissærkandidat.

En måling foretaget af Norstat for Altinget viser, at Vestager er en populær kommissær blandt både røde og blå vælgere.

Også i Bruxelles har hun ry for at være særdeles populær.

Internationale medier har endda gættet på, at hun kan være i spil som kommissionsformand, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har angiveligt nævnt hende som kandidat til posten.

Det er især sager mod store internationale firmaer som Apple og Google, der har skabt opmærksomhed omkring hende.

I Danmark er traditionen, at statsministeren sikrer, at flertallet i Folketinget ikke er imod udnævnelsen af den danske kommissær.

Med formanden består EU-Kommissionen af i alt 28 kommissærer - én kommissær per medlemsstat.

Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer. Hvert land indstiller én kandidat.

Den samlede kommission skal godkendes i Europa-Parlamentet.

ritzau