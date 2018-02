DF tilbyder at lave stor udlændinge-aftale med S - og gerne uden om regeringen DF vil ikke miste vælgere til Socialdemokratiet, vurderer politisk kommentator om ny DF-flirt med S.

Her er udspillet fra S Meldingen kommer, efter at Socialdemokratiet tidligere på måneden fremlagde partiets udlændingeudspil. Det indeholdt blandt andet følgende: Socialdemokratiets udspil skal bremse den ikkevestlige indvandring til Danmark.

Asylsøgere, der kommer til Danmark, skal omgående sendes til et dansk drevet modtagecenter i andet land, eksempelvis i Nordafrika.

Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde direkte op på det danske modtagecenter.

Det skal heller ikke være muligt for asylansøgere, der får godtaget deres asylansøgning på det udenlandske modtagecenter, at komme til Danmark. De skal sendes til en FN-flygtningelejr. Danmark forpligter sig så til gengæld til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

Der indføres et loft over, hvor mange med ikkevestlig baggrund der kan komme til Danmark.

Loftet fastsættes årligt af Folketinget, og det skal gælde både flygtninge og familiesammenførte. Kilde: Socialdemokratiets udspil 'Retfærdig og realistisk - en udlændingepolitik der samler Danmark'. Vis mere

Dansk Folkeparti vil gerne indgå en aftale om udlændingepolitikken med Socialdemokratiet. Og det må gerne ske, uden at regeringen er involveret.

Det er meldingen fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl til S-formand Mette Frederiksen i Berlingske, efter at Socialdemokratiet tidligere på måneden fremlagde et udlændingeudspil.

Ifølge Helle Ib, Børsens politiske kommentator, handler det blandt andet om at sikre vælgere før næste folketingsvalg.

»Siden Socialdemokratiets meget omfattende udspil har man kunnet fornemme, at DF har været en anelse i vildrede i forhold til, hvordan det skulle tackles«.

»Skulle man favne det eller forsøge at sætte Mette Frederiksen under pres? Thulesen Dahl er endt med en kombination«.

»Det er helt indlysende, at DF meget nødig vil stå i en situation ved næste valg, hvor en del DF-vælgere måske synes, at Mette Frederiksen har et ligeså attraktivt bud på en stram udlændingepolitik som DF«.

»Socialdemokratiets udspil kan være med til at tiltrække nogle af de vælgere, der er hoppet fra S til DF. Det er Thulesen Dahl tvunget til at reagere på«, siger Helle Ib.

S: Vi samarbejder med hvem som helst

Mette Frederiksen vil søndag ikke selv kommentere DF's udmelding. Socialdemokratiet henviser til partiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

Han skrev lørdag aften i en sms til Ritzau, at S »samarbejder med hvem som helst, som kan hjælpe med at få vores politik igennem - også gerne DF«.

Men S ser helst, at det bliver en så bred aftale som muligt, og at regeringen på mange områder af udlændingeområdet skal involveres.

Thulesen Dahl er klar til at lægge stemmer til størstedelen af Socialdemokratiets udspil.

Helle Ib vurderer, at udspillet mest af alt er et valgoplæg fra S. Derfor skal man ikke regne med, at S og DF lige med det samme forsøger at indgå en aftale.

Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator, skriver i en analyse, at DF vil have S til at levere varen på udlændingeområdet. Men at der er rædselsscenarier for DF.

»Thulesen Dahl frygter også, at Mette Frederiksen i rollen som regeringschef pludselig vil kunne slå ud med armene og beklage, at det har vist sig, at en række af S-forslagene desværre ikke kan realiseres på grund af hensynet til internationale konventioner«, skriver han.

TV2's politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen kalder Thulesen Dahls udmelding opsigtsvækkende.

»Jeg kan godt finde tidligere statsministre, som jeg tror, ikke ville have accepteret en sådan situation. Så havde vi fået et folketingsvalg«, siger Peter Lautrup-Larsen til TV2's hjemmeside.

ritzau