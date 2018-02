SF-ordfører støtter ny genbank: » jeg har selv ligget søvnløs om natten over, hvad det er, vi er i gang med« Kirsten Normann Andersen støtter op om Nationalt Genom Center. Men hun er fortsat i tvivl om mange dele af den epokegørende lov.

Folketingets sundhedsordførere ved godt, at de er i færd med et historisk eksperiment, når de i løbet af 2018 skal være færdige med at diskutere, hvorvidt Danmark skal have et Nationalt Genom Center.

Forud for debatten i Folketinget torsdag, hvor lovforslaget blev førstebehandlet, er der gået månedlange, svære diskussioner i Sundhedsudvalget.

Det forklarer Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF.

»Vi har brugt lang tid på at læse op og stille spørgsmål om Nationalt Genom Center. Det har været en lang proces, og lovforslaget er derfor også blevet forsinket undervejs. Men det er afgørende for vores tillid til sundhedsvæsnet, at vi kan regne med, at vores personfølsomme oplysninger behandles forsvarligt«, siger Kirsten Normann Andersen.

Der er væsentlige kriterier, der taler for at sige ja til det her Kirsten Normann Andersen

SF støtter dog lovforslaget i sin nuværende form, selv om der fortsat er uafklarede spørgsmål.

»Der er væsentlige kriterier, der taler for at sige ja til det her. Genforskning kan blive et fantastisk nybrud, som kan afstedkomme positive effekter på vores helbred. Det tror jeg, de fleste af os synes er fedt. Men jeg forstår også godt bekymringerne. Og jeg har selv ligget søvnløs om natten over, hvad det er, vi er i gang med. En gang imellem bliver jeg bekymret for, om dataudviklingen løber fra os, og vi ikke længere er i stand til at styre den. Det taler vi meget om, både internt i SF og i Sundhedsudvalget«.

Hvis det vedtages i Folketinget, skal centret fremover indsamle genetiske profiler på danskere, som måske kan forbedre sygdomsbehandling og føre til gennembrud i forskningen.

»Jeg ved, der er mange håbefulde forskere på hjerte- og kræftområdet og i psykiatrien, som har høje forventninger til, hvad dna-indsamlingen kan belyse. Det vil glæde mig, hvis vi for en gangs skyld kan få et gennembrud på den mentale sundhed, hvor vi tit hænger lidt i bremsen i forhold til nye tiltag«, siger hun.

Det er i skrivende stund uklart, hvor mange danskere der på længere sigt kan ende med at få deres genetiske oplysninger lagret i centrets database. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet bliver der allerede i dag »foretaget ca. 20.000 forskellige typer genetiske analyser årligt i sundhedsvæsnet«, som i fremtiden kan blive lagret i centret.

Det er afgørende for SF’s støtte til det endelige lovforslag, at danskerne aktivt tager stilling til, om de vil have deres dna-oplysninger lagret og bearbejdet i centret.

»Danskerne skal give deres accept i flere led, så deres data ikke kan bruges til noget som helst andet end det, de er beregnet til. De skal kunne vælge, om deres data kun må bruges til deres egen helbredelse, eller om det også må bruges i forskningsøjemed. Det er den forståelse, jeg har fået fra sundhedsministeren om det nuværende lovforslag. Men det skal selvsagt besvares, så det ikke er til at tage fejl af«, siger Kirsten Normann Andersen.

En potentiel glidebane?

Flere organisationer har kritiseret, at loven er uklar, når det gælder videreformidling af dna-oplysningerne. Det er uvist, hvorvidt medicinalindustrien eller andre kan få adgang til danskernes dna nu eller i fremtiden. Også her er der uafklarede spørgsmål, siger Kirsten Normann Andersen.

Vil private medicinalfirmaer, for eksempel via offentlig-private forskningsprojekter, kunne få adgang til centrets data?