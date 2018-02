Kammeradvokaten gav modstridende svar om Nordsøaftalen

Kammeradvokaten har givet to modstridende svar i rådgivningen af staten omkring et skattestop til olieselskaberne i Nordsøen.

Det skriver Dagbladet Information.

Først sagde Kammeradvokaten ifølge energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), at det ville kræve samtykke fra ministeren og bero på forhandlingerne om vilkårene for dette samtykke, hvis den særlige kompensationsaftale mellem A.P. Møller-Mærsk og staten skulle kunne overtages af andre selskaber.

Sådan lød det i et svar til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg i november 2016. Med andre ord: Mærsks skattefordele følger ikke automatisk med, hvis rettighederne til at pumpe olie op i Nordsøen sælges.

Men blot 14 måneder senere - i januar 2018 - oplyste Klima- og Energiministeriet til Folketinget, at skattestoppet på Nordsøolien frem til 2042, som følger med kompensationsaftalen, fortsætter, når det franske energiselskab Total tager over efter Mærsk.

Strider med vurdering

Total får altså både rettighederne til olien og Mærsks skattefordel, og det er juridisk umuligt at lave om på, selv hvis staten måtte ønske det.

Men nu viser et nyt svar til Folketinget ifølge Information, at det er Kammeradvokaten, som står bag denne vurdering - og som altså strider imod samme Kammeradvokats vurdering fra 2016.

Frederik Waage er ekspert i offentlig ret og erhvervsforvaltning. Han kalder det et 'mærkeligt forløb', som giver anledning til at stille spørgsmålet, om Folketinget fik tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for kompensationsaftalen.

»Ikke mindst fordi der går så kort tid, før den teoretiske diskussion om en overdragelse bliver en realitet med salget til Total. Det giver nok anledning til at undersøge nærmere, hvordan ministeriet har sagsbehandlet kompensationsaftalen med Mærsk«, siger han til Information

Også hos Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, skaber sagen forundring.

»Den her sag lugter mere og mere af, at regeringen har sendt et privat advokatfirma, Kammeradvokaten, ud i et politisk bestillingsarbejde«, skriver han i en e-mail til Ritzau.

Derfor indkalder Enhedslisten nu energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i samråd.

ritzau