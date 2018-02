Regeringens store kystprojekt er fortsat langt fra land

Ti store kystprojekter udpeget i 2015 af regeringen til at fremme turismen i vandkantsdanmark er stadig langt fra land.

Om kort tid er projekterne halvvejs i forsøgsperioden. Alligevel er ingen projekter endnu rigtigt landfaste.

To af dem er forlist. De øvrige har endnu ikke officielt præsenteret investorer eller endelige projekter.

Det viser en rundringning fra Ritzau.

»Det var en flot vision, som ikke rigtig bliver til noget«.

Det siger 1. viceborgmester Bo Jul Nielsen (S) fra Gribskov Kommune om det lokale projekt 'New Nordic Coast' med nyt strandhotel og havbad, som nu er lagt i mølposen.

»Vi troede, at det ville vælte ind med fonde og finansiering. Men der opstod diskussion om placeringen af hotellet, og store fonde går ikke ind i noget, hvor der er bøvl«, siger han.

Også Øhavscenter Christiansminde i Svendborg har kastet håndklædet i vandkanten på grund af manglende finansiering og et afslag på kommunal støtte.

Forsøgsordning er en succes

Da regeringen præsenterede de ti vandkantsprojekter som en turistmæssig bølgebryder i 2015, stod der ellers skumsprøjt om kølen.

»Det er ti projekter, som vil være med til at trække flere turister til de danske kyster og skabe vækst og arbejdspladser lokalt. Det er projekter med høj kvalitet, som vil kræve en samlet investering på fire milliarder«.

»Så vi må sige, at forsøgsordningen er en succes«, sagde daværende vækst- og erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V).

De fire milliarder kroner har dog efterfølgende, som flere eksperter også forudså, vist sig vanskelige at hive i land.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener, at det fortsat er for tidligt at skrive kystprojekternes gravskrift.

»Forsøgsprojekterne er forholdsvist store og omfattende projekter, og det er naturligt, at det med den slags projekter tager tid at få styr på udformning, finansiering og planlægning«, lyder det fra ministeren i en skriftlig kommentar.

»Mange er i gang med arbejdet, og det er endnu alt for tidligt at gætte på, om der skulle være projekter, der får svært ved at nå at sætte spaden i jorden inden for fristen på fem år«.

