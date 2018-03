Overblik: Her er 7 forslag fra regeringens ghettopakke Regeringens ghettopakke bliver præsenteret torsdag. Allerede nu er syv forslag i pakken kendt, som Politiken har samlet et overblik over.

FOR ABONNENTER I ugens løb er det dryppet ud med forslag, der indgår i VLAK-regeringens såkaldte ghettopakke, som bliver præsenteret torsdag. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind