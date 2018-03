5 skarpe til Søren Pape: Skærpede strafzoner kan indføres i hele kongeriget

Som optakt til regeringens store udspil 'Et Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030' er der i løbet af ugen dryppet lejlighedsvise bidder fra det samlede udspil ud til offentligheden.

Blandt andet har det været fremme, at regeringen vil tage et opgør med ghettogymnasier, straffe kontanthjælpsmodtagere økonomisk og indføre dobbeltstraf i ghettoer.

Særligt tiltaget om 'dobbeltstraf i ghettoer' har fået en del opmærksomhed. Regeringen vil indføre såkaldte »skærpede strafzoner«, hvilket betyder, at straffen for at begå for eksempelvis hærværk, indbrud eller hashsalg vil være dobbelt så hård, hvis forbrydelsen bliver begået i udvalgte bydele, som i resten af samfundet.

Det har Politiken spurgt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nærmere indtil:

Der er på nuværende tidspunkt kun to ghettoer, Vollsmose i Odense og Gjellerup i Århus, der lever op til kriminalitetskriterierne på regeringens ghettoliste. Der er sket et betydeligt fald på det seneste. Hvorfor vil man så indføre dobbeltstraf sådanne steder?

»Vi kommer til at præsentere nogle kriterier for, hvad der udgør en ghetto. De skærpede strafzoner har ikke nødvendigvis noget at gøre med en ghetto. Skærpede strafzoner kan indføres overalt i kongeriget, hvis kriminalitet blusser op på et tidspunkt et specifikt sted«.

Du har tidligere sagt, at trygheden er faldende for beboerne i disse områder, som en begrundelse for at indføre skærpede strafzoner. Er det nok at basere lovgivning på det?

»Nej, det er ikke kun baseret på det. Det er baseret på, at vi skal holde de her steder i ro. Hvis der for eksempel pludselig kommer en masse ballade et sted, så vil vi kunne agere på det. Vi har desværre set, at der lige pludselig bliver begået meget hærværk, tyveri eller vold på et sted. Det blusser op i en periode, og så vil vi give politidirektøren fuldstændig samme redskab, som de har til at lave visitationszoner, for at kunne få det bragt til ro«.

Men lige nu er der jo netop ikke noget kriminalitet, som er blusset op. For eksempel er ungdomskriminaliteten for de 12-17 årige faldende. Hvorfor er det så, at der er brug for de her tiltag nu?

»Det kunne være, fordi de sidder i fængsel i øjeblikket. Vi har aldrig haft så mange bandemedlemmer i fængsel, som lige i øjeblikket. De kommer jo ud igen. Det handler om, at vi er i gang med nogle tiltag for ungdomskriminalitet og en lang række andre ting. Når en procent af en ungdomsårgang begår 44% af kriminaliteten, så skal vi ikke lukke øjnene. Mit initiativ kan ikke ses isoleret, men skal ses i sammenhæng med hele udspillet om ghettoer og parallelsamfund, som vi kommer med«.

Så forslaget om dobbeltstraf i særlige zoner, skal så ikke ses som særligt for ghettoudspillet, men som et instrument, der kan anvendes for sig selv?

»Jeg har sagt – for jeg vil også gerne være realist – at jeg tror, at det mest vil blive brugt nogen af de steder, hvor vi i forvejen har set, at der er meget kriminalitet. For eksempel Vollsmose, hvor biler pludselig ikke kan køre ind uden at blive raseret, eller der har været overfald og meget hærværk. Så skal man kunne gøre det. Skærpede strafzoner er noget, man i en periode sætter ind med, og så stopper man det igen«.

Du har ingen bekymring ved at overlade det til en lokal politidirektør at bestemme skærpet straf på et bestemt geografisk område?

»Ikke det mindste. Fordi det skal stadig bevises, at kriminaliteten er begået, og personen skal stadigvæk dømmes af en domstol. Det handler blot om, at ligesom en politidirektør kan indføre en visitationszone, så kan han også indføre en skærpet strafzone, hvis det bliver nødvendigt«.