Johanne Schmidt-Nielsen går på barsel og udløser rokade Det bliver Nikolaj Villumsen, som skal tage over for Johanne Schmidt-Nielsen på udlændingeområdet.

Enhedslisten har fredag lavet en større rokade i folketingsgruppen, som betyder, at nogle af de senere års mest markante profiler i partiet træder et skridt tilbage.

Tidligere politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen går fredag på barsel. Hendes opgaver på udlændingeområdet bliver nu overtaget af Nikolaj Villumsen.

Det sker, kort efter at både Socialdemokratiet og Venstre har lanceret store planer om stramninger på henholdsvis asyl og ghettoområdet.

»Ingen er i tvivl om, at Johanne har ydet en kolossal indsats på det område. Det er en stor arv, der skal løftes i en tid, hvor udlændinge- og integrationspolitikken dominerer den politiske debat, siger Nikolaj Villumsen.

Johanne Schmidt-Nielsen har været en af de toneangivende under samråd med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Den opgave tilfalder nu Nikolaj Villumsen.

Foto: Miriam Dalsgaard Åbent samråd med udlændinge- og Inger Støjberg (V). Enhedslisten er blandt de partier, som har lagt pres på integrationsministeren for at få en forklaring på ministeriets behandling af ansøgninger om humanitært ophold.

» Vi har en stor opgave i at forsvare menneskerettigheder og de borgerlige frihedsrettigheder. For selvfølgelig skal Danmark tage internationalt ansvar. Vi er et rigt land i en verden med historisk mange på flugt.

»Men vi skal heller ikke lukke øjnene for de udfordringer, som følger med. Og her er det en hovedopgave for Enhedslisten at sikre, at opgaverne bliver fordelt solidarisk, så det ikke er underdanmark i de udsatte boligområder, der får hele regningen, siger Nikolaj Villumsen.

Han var også barselsvikar for Pernille Skipper på posten som politisk ordfører, da Pernille Skipper var på barsel.

Ny på posten som finansordfører

Enhedslisten skifter også ud på den centrale post som finansordfører. Her træder Pelle Dragsted et skridt tilbage og overlader posten til Rune Lund.

Pelle Dragsted har spillet en helt central rolle i Enhedslistens udvikling de senere år, men ifølge Enhedslistens regler kan han ikke genstille op ved næste valg.

Derfor får Rune Lund nu muligheden på posten, der kan få stor betydning, hvis rød blok vinder næste valg.

Det vil i givet fald betyde, at Enhedslisten bliver et af de partier, som skal indgå aftaler om finansloven med Mette Frederiksens (S) regering.

Som led i rokaden bliver Søren Søndergaard ny udenrigsordfører efter Nikolaj Villumsen, og Rosa Lund træder ind i Folketinget og bliver ny retsordfører.

ritzau