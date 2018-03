Flertal i Folketinget: Minister presses til at overtage borgeres gæld til kommunerne Skatteminister lover handling efter, at kommunerne i to år har ventet på, at Staten vil overtage noget af den gæld, som borgerne skylder.

Landets kommuner har milliarder af kroner ude at svømme hos borgerne, og nu er skatteminister Karsten Lauritzen (V) kommet under pres fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for at overtage en del af gælden.

Det er ubetalte parkeringsbøder, manglende betaling af børnehaven og andre kommunale ydelser, som staten egentlig skulle have inddrevet hos borgerne på vegne af kommunerne.

Det er imidlertid ikke lykkedes, fordi Skats fuldautomatiske inddrivelsessystem EFI aldrig kom til at virke og blev endeligt skrottet i 2015. Allerede for to år siden blev der indgået en forståelse mellem Kommunernes Landsforening (KL) og skatteministeren om, at staten kunne overtage en del af den kommunale gæld. Forståelsen, at staten kunne ’købe’ en del af gælden, blev formaliseret i skatteaftalen fra juni 2017.

Månederne er imidlertid gået, uden at kommunerne har hørt noget.

»Der er intet sket siden. Det er frustrerende for os«, siger næstformand i KL Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg og partifælle til ministeren.

Flertal uden om regeringen

På Christiansborg undrer socialdemokraterne sig over, at der ikke er sket noget. Folketinget har for kort tid siden førstebehandlet lov 148, som skal rydde op i Skats gamle gældsposter, og nu vil socialdemokraterne have en handel om den kommunale gæld på plads samtidig med den lov.

»Vi mener, at det er rimeligt, at staten overtager en del af gælden. Det skal ikke være kommunerne, som må bøde for, at staten ikke har kunnet inddrive gæld«, siger skatteordfører Jesper Petersen (S):

»Ministeren kan ikke være i tvivl om, at flere aftalepartier finder det utilfredsstillende, at den tilkendegivelse, man gav KL for snart to år siden, endnu ikke har ført til, at kommunerne har fået tilstrækkelig kompensation for de penge, staten overtog inddrivelsen af, men som af forskellige grunde ikke er blevet inddrevet«.

Der tegner sig et flertal uden om regeringen, som vil lægge pres på ministeren for at få indgået en aftale med kommunerne i en fart.

»Få nu lavet en aftale med KL, og lad os komme videre«, lyder opfordringen fra skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF), som uddyber:

»Det er helt rimeligt, at kommunerne bliver kompenseret, når det er statens skyld, at pengene ikke er blevet inddrevet. Der er nogle kommuner, som står og mangler pengene«.

Gældsinddrivelse Den statslige inddrivelse af de penge, som borgerne skylder det offentlige, har ikke virket optimalt i årevis. Borgerne skylder nu det offentlige 106 milliarder kroner. 4 milliarder kroner har kommuner til gode hos borgerne ifølge en opgørelse fra Skat fra januar. En del af gælden kan ikke inddrives. Skat vurderer, at det er muligt at få godt 1 milliard kroner i kassen.

I en skriftlig kommentar lover skatteministeren at skride til handling.

»Jeg er helt på linje med Socialdemokratiet. Vi aftalte allerede sidste år, at vi skal have en drøftelse af, hvor meget kommunerne og forsyningsselskaberne skal kompenseres, inden vi vedtager lovforslaget om gæld« skriver Karsten Lauritzen og annoncerer et møde om sagen.

»Ligesom Socialdemokratiet er regeringen i øvrigt indstillet på at finde en fair løsning for alle parter«, hedder det videre.

Kræver ejendomsskatter op

Tidligere havde landets kommuner egne pantefogeder, som forsøgte at kradse pengene ind. Men for godt ti år siden blev systemet lavet om, så det var Skat, der på statens vegne skulle kræve al offentlig gæld ind hos borgerne. Det være sig ubetalte DSB-bøder, skattegæld, manglende børnebidrag eller licens for blot at nævne nogle få eksempler.

For to år siden fik kommunerne lov til at inddrive en mindre del af borgernes gæld til dem – nemlig de ejendomsskatter, som borgerne ikke har fået betalt.

Og det er lykkedes.