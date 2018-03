Papes tildækningsforbud rummer en række juridiske snubletråde Høringssvar fra Advokatrådet og Institut for Menneskerettigheder opremser en stribe problemstillinger i forhold til et kommende tildækningsforbud.

Regeringens lovforslag om forbud mod blandt andet burkaer i det offentlige rum - det såkaldte tildækningsforbud - skabte allerede før, det blev fremlagt, en hel del polemik.

Men sagen stopper ikke ved fremlæggelsen af lovforslaget, og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) - og ikke mindst hans embedsmænd - slipper ikke for at forholde sig til en række nye juridiske dilemmaer.

En række af dem kommer til udtryk i et dugfriskt høringssvar fra Advokatrådet, der repræsenterer over 6.000 advokater.

Først og fremmest forudser Advokatrådet problemer i forhold til vurderingen af, om en given tildækning af ansigtet tjener et af de såkaldt anerkendelsesværdige formål, som er undtaget fra tildækningsforbuddet.

Hvor koldt var det egentlig den dag?

Ifølge lovforslaget kan det eksempelvis være et anerkendelsesværdigt formål at dække ansigtet til på grund af vejret. Men nu er opfattelser af vejret jo en individuel sag, og Advokatrådet forudser problemer, hvis den tildækkede er uenig i vejrvurderingen, og sagen kommer i retten.

Eller som Advokatrådet skriver i høringssvaret:

»En polititjenestemand kan muligvis skønne, om vejr og vind nødvendiggør tildækning, om end der på dette punkt nok kan forudses konflikter, som er vanskelige at håndtere, og hvor bevissikring til brug for en efterfølgende meningsfuld domstolsprøvelse kan være vanskelig«.

Følsomme oplysninger

Den næste problemstilling ved lovforslaget opstår ifølge Advokatrådet, fordi lovforslaget nævner religiøse og helbredsmæssige grunde til tildækning som acceptable.

I lovforslaget fremgår det således, at forbuddet ikke omfatter »eksempelvis forbindinger og lignende, der skyldes helbredsmæssige årsager«, og ligeledes står der i forarbejderne til lovforslaget, at maskering eller lignende af religiøse årsager som klart udgangspunkt ikke er forbudt, »når det sker i rimelig sammenhæng med en konkret religiøs handling eller lignende, f.eks. i en religiøs bygning eller i forbindelse med et vielses- eller begravelsesritual mv«.

Men, tilføjer Advokatrådet, såvel religiøse som helbredsmæssige forhold kan være personfølsomme oplysninger. Hvis en person, der er tildækket af en af de to nævnte årsager, skal kunne undgå en bøde for at være tildækket, skal vedkommende med andre ord være forberedt på at skulle fortælle om følsomme personlige oplysninger om sig selv til politiet, der måtte stoppe vedkommende.

Og holder man dette sammen med, at enhver borger efter retsplejelovens §750 alene er forpligtet til over for politiet at oplyse navn, adresse og fødselsdato, kan man komme i et juridisk dilemma.

»Advokatrådet forudser, at denne klare afgrænsning af borgernes oplysningspligt de facto kan komme under pres, idet den enkelte borger kan se sig nødsaget til over for den enkelte polititjenestemand at skulle afgive i øvrigt personfølsomme oplysninger om religion og helbred for at undgå et påbud, bøde eller anden retsvirkning«, skriver rådet.

Konkret nævner Advokatrådet et tilfælde, hvor en person er tildækket på grund af en hudlidelse og vil kunne være nødsaget til at skulle forklare en betjent om denne hudlidelse, »for at kunne færdes frit«.

Et andet eksempel kunne ifølge høringssvaret være »de talrige turister«, der bærer åndedrætsværn, hvor der vil kunne opstå usikkerhed om, »hvorvidt værnet bæres af grunde, som efter en dansk medicinsk vurdering er dokumenterbart helbredsmæssig«.

Fjerne med magt?

Vi iler videre til næste problematik, for Advokatrådet hæfter sig også ved, at lovforslaget beskriver, at forbuddet vil kunne medføre, at politiet vil kunne »indbringe« en tildækket person til en politistation.

»Det står ikke ganske klart, hvad formålet med, at en person 'indbringes' til en politistation, er«, skriver Advokatrådet og tilføjer, at det derfor er uklart, om det er at sammenligne med en egentlig anholdelse og frihedsberøvelse, indtil tildækningen tages af.