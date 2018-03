Medarbejdere fik 24 timer til at vælge, om de vil flytte med Miljøstyrelsen til Odense Fagforeninger raser over, at ansatte i Miljøstyrelsen på kort tid skulle tage stilling til udflytningsplan. Men de berørte kendte til det på forhånd, lover styrelsen.

Gang på gang har fagforeninger kritiseret V-LA-K-regeringens udflytningsplan.

Deres medlemmer, de statsansatte, har klaget over langsom afklaring om fremtiden, og at deres arbejdssted skulle rykke ud i provinsen frem for at blive i hovedstaden.

Men nu raser to store fagforeninger over, at 147 statsansatte i Miljøstyrelsen har fået for hurtig afklaring.

Op til vinterferien fik de ansatte 24 timer til at vælge, om de ville blive i København eller rykke til Odense, hvor 440 ud af de 590 arbejdspladser skal flytte hen som en del af udflytningen.

Varslen er »ultrakort«, mener Ingeniørforeningen (IDA).

»Det er utilstedeligt og bizart. Det hører ingen steder hjemme, at man skal tage stilling til en beslutning af den her kaliber, inden man kan tænke over det eller diskutere det med sine nærmeste. Det er som at blive stillet op ad en mur med en revolver for panden«, siger formand for IDA Offentlig Carsten Eckhart Thomsen.

Regeringen har offentliggjort to runder for udflytningen af statslige arbejdspladser, hvor rundt regnet hhv. 3.900 og 1.800 arbejdspladser skal rykke ud i provinsen. I anden runde er Miljøstyrelsen det største arbejdssted, der er omfattet.

Det skaber en risiko for, at nogle bliver tabt Berit Krøyer Rasmussen, Dansk Magisterforening

Styrelsens ansatte, der fik brevet, skal arbejde med ministerbetjening i hovedstaden. Dansk Magisterforening mener, at de ansatte, der modtog brevet en onsdag, som minimum burde have haft weekenden til at overveje det.

Ud over tænketid burde brevet ikke have landet i medarbejdernes e-Boks. Det mener Berit Krøyer Rasmussen, der er konsulent og har tæt kontakt med magistrenes to tillidsrepræsentanter i Miljøstyrelsen.

»Hvis man kender lidt til e-Boks, så ved man, at man får en notifikation om en besked, men man tjekker måske ikke lige beskeden samme dag. Og hvis man ikke er til stede på arbejdspladsen, måske er man på orlov eller på ferie, ved man ikke, at nu skal man være på vagt«, siger hun.

Ministerium: Alle er tilfredse

Hvis medarbejderne ikke reagerede på brevet, skulle de blive i København.

»Det er en stiltiende accept. Det skaber en risiko for, at nogle bliver tabt, fordi de ikke har nået at tage stilling«, siger hun.

Hverken Dansk Magisterforening eller Ingeniørforeningen ved, om nogle overså brevet og derfor skal blive i København mod deres vilje.

Det er dog ikke tilfældet, lover Miljø- og Fødevareministeriets afdelingschef, David Fjord Nielsen, i en mail til Politiken.

»Tilbuddet om overflytningen er selvfølgelig ikke endt blindt i medarbejderes e-Boks. Cheferne har naturligvis været i kontakt med deres medarbejdere, og tidsplanen var på forhånd drøftet med samarbejdsudvalg og medarbejderrepræsentanter og kendt af alle involverede«, skriver afdelingschefen, der tror, at »alle har været tilfredse«.

Den forklaring giver Berit Krøyer Rasmussen ikke meget for:

»De fleste har vidst, at de ville få et brev i e-Boks den dag. Men en ting er, at man har haft en snak med sin chef om, at man snart skulle vælge at flytte eller blive. Noget andet er, når man får det sort på hvidt, at ups, nu er det virkelighed, nu skal man tage en stor beslutning på kun 24 timer«.