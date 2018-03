Overblik: Her er de største tabere og vindere i omfordeling mellem kommunerne

Kommunal udligning... Indrømmet. Det klinger ikke just super spændende.

Men tag ikke fejl. Det handler om skejser.

Hvert år sendes cirka 17 milliarder kroner fra rige til fattige kommuner. Det sker for at udligne forskellen mellem kommunerne, så der er en bedre sammenhæng mellem deres skatteindtægter og udgifter.

Nu barsler regeringen med en justering af den såkaldte udligningsordning, der betyder, at nogle kommuner skal afgive endnu flere millioner til andre kommuner.

De politiske forhandlinger om den nye model tager udgangspunkt i en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor embedsmænd fremlægger forslag til fem forskellige modeller. Ifølge Politikens oplysninger har regeringen set sig varm på model 3 og 5.

De to modeller er på lange stræk ens. Men i model 3 står særligt bykommuner til et større tab end i model 5. Her kan du se de 10 kommuner, der vil få mest og mindst ud af de to forskellige modeller.

Se den fulde liste på side 243 til 257 i rapporten fra det såkaldte finansieringsudvalg i rapporten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet her.