Bred international appel til V-LA-K-regeringen: Genovervej udflytning af økonomisk vagthund Finanspolitiske vagthunde i udlandet samt en EU-institution melder sig i koret af kritikere, der advarer den danske regering imod at flytte de økonomiske vismænd til Horsens.

Kritikken af regeringens tvangsudflytning af De Økonomiske Råd (DØR) vil ikke forstumme.

Den tager til. Og internationalt bliver der nu blændet op for advarselslamperne, efter at tunge institutioner i udlandet med bekymring har modtaget nyheden fra Danmark.

I denne uge undsagde den første officielle EU-institution V-LA-K-regeringens beslutning om at flytte Danmarks finanspolitiske vagthund 250 kilometer væk fra Christiansborg. Nu advarer også PBO – OECD’s netværk af økonomiske og finanspolitiske vagthunde, der repræsenterer 29 institutioner fra 26 lande – imod, at beslutningen eksekveres.

»Det ville være et slag for os alle, hvis rådet svækkes på grund af det aktuelle forslag om at flytte rådets sekretariat fra København til Horsens«, skriver OECD-netværket i et debatindlæg til Politiken, der offentliggøres i morgen.

Udflytning af DØR Siden 1962 har De Økonomiske Råd (DØR) været en uafhængig institution, som rådgiver i økonomiske og finanspolitiske forhold. Institutionens selvstændighed bliver nu udfordret, fordi regeringen har beordret sekretariatet og dets 37 arbejdspladser flyttet fra København til Horsens i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser.

Ifølge PBO er det »tvivlsomt«, at vismandsinstitutionen i samme grad kommer til at kunne føre uafhængig og kvalificeret kontrol med regeringens finanspolitik, hvis institutionen udflyttes. Nuværende og tidligere formænd for rådet har advaret om det samme. Blandt andet med den begrundelse, at det vil blive svært at rekruttere og fastholde de stærkt specialiserede medarbejdere, som DØR har brug for, hvis institutionen flyttes så langt væk fra København.

Der er en fare for, at de uvildige råd, som organet giver, ikke længere vil være på samme høje faglige niveau Robert Chote, formand for PBO

»Erfaringer fra andre lande tyder på, at de gør ret i at bekymre sig«, lyder det i morgen fra sammenslutningen af DØR’s kolleger i udlandet. Og PBO mener, at det bør give anledning til »betænkelighed«, at regeringen har truffet beslutningen helt egenrådigt og uden at høre DØR ad først.

»Vi håber, at regeringen vil tænke sig nøje om, før den går videre med planerne, ikke bare på grund af de mulige konsekvenser for Danmark, men også på grund af det signal, det vil sende til lande, hvor traditionen for at have uafhængige institutioner og uafhængig rådgivning er mindre rodfæstet«, skriver PBO.

Over for Politiken uddyber netværkets formand, Robert Chote, at den danske vismandsinstitution i mange år har stået som et forbillede for andre lande på grund af sin institutionelle uafhængighed og høje økonomisk faglige niveau. Det er det billede, der nu risikerer at blive pillet ved, når den danske regering griber ind og gør op med over 50 års ellers uanfægtet uafhængighed.

»Internationale erfaringer fra blandt andet udflytningen af Storbritanniens nationale statistikkontor giver os grund til at frygte, at den danske vismandsinstitution bliver alvorligt svækket. Og dermed vil man underminere en mangeårig succeshistorie om denne højt respekterede selvstændige institution«, siger Robert Chote, der også står i spidsen for Storbritanniens vismandsinstitution.

Robert Chote fremhæver netop tabet af faglig ekspertise og angrebet på selvstændigheden – at DØR ikke selv kan vurdere, hvor institutionen bedst udfører sit arbejde – som det principielle problem ved regeringens udflytningsplan.

»Der er en fare for, at de uvildige råd, som organet giver, ikke længere vil være på samme høje faglige niveau. Det går også ud over befolkningen, fordi vismandsinstitutionen med sin ekspertise har til opgave at berige den offentlige debat om økonomiske forhold. Det er vigtigt at huske på, at en regering i dag er morgendagens opposition, og det høje niveau af uvildig ekspertise i vismandsinstitutionen er afgørende for politikere og den politiske debat«, siger Robert Chote.

EU-institution bakker op

Også Network of EU Independent Fiscal Institutions, som er sammenslutningen af EU’s 24 uafhængige finanspolitiske vagthunde, har bedt den danske regering om at genoverveje sin beslutning.

Det samme har EU’s finanspolitiske råd. Med en erklæring i tirsdags blev rådet den første EU-institution, som undsagde regeringens flytteplaner, hvilket i denne uge bragte den internationale kritik til et nyt niveau.

»Overordnet deler Det Europæiske Finanspolitiske Råd bekymringen hos sammenslutningen af EU’s uafhængige finanspolitiske vagthunde«, skriver rådet, som er et uafhængigt EU-organ, der til daglig rådgiver EU-Kommissionen.