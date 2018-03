DF: Særlige sengepladser skal ikke fyldes ved tvang

De nyoprettede sengepladser i psykiatrien, der var tiltænkt farlige psykiske syge, står tomme hen.

Det skyldes ifølge FOA's formand, Dennis Kristensen, at bostederne ikke kan tvangsflytte de farlige beboere over på de nye afdelinger.

Spørger man Dansk Folkepartis sundheds- og psykiatriordfører, Liselott Blixt, skal man dog ikke bruge tvang for at løse problemet.

»De sengepladser, som vi har sat i værk, skulle være til nogle af dem, der skal videre i forløbet, og som ikke er psykotiske mere«.

»Der skal være sikkerhed for personalet, og derfor skal det være specialiserede pladser, hvor man har de kompetencer, som skal til for at kunne hjælpe folk ud af misbruget«, siger hun.

Hun peger på, at sengene skal fyldes ved, at kommunerne får den rette forståelse for, hvordan pladserne bruges.

I løbet af året kommer der 150 nye sengepladser rundt omkring i landet. De første 15 er åbnet i Vejle, og her er der indtil videre ingen patienter.

Vil gå til sundhedsministeren

Socialdemokraternes psykiatriordfører, Flemming Møller Mortensen, vil ikke forholde sig til årsagerne bag tilbuddets træge start.

Han vil dog drøfte sagen med sundhedsministeren.

»Jeg vil gå til sundhedsministeren for at lægge pres på, at vi får en drøftelse«.

»Det kan ikke være rigtigt, at det ser ud som om, at nogen obstruerer det her tilbud, som er forhandlet mellem alle parter - herunder regioner, kommuner og faglige organisationer«, siger han.

Over for Jyllands-Posten siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at etableringen af de 150 sengepladser har haft 'en svær fødsel'.

Hun forstår dog ikke, hvordan kommunerne tør lade være med at bruge pladserne.

»Vi har haft nogle meget alvorlige sager, som er endt med drab, og vi oplever borgere med misbrug og komplekse psykiske sygdomme, der i den grad har behov for bedre tilbud«.

»Det er blandet andet derfor, vi har etableret de særlige sengepladser«, siger Ellen Trane Nørby til avisen.

ritzau