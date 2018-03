Pinds udvalg vil have færre uddannelser og bedre undervisning Universitetsudvalget har afleveret 37 anbefalinger til minister Søren Pind (V). Nu venter et politisk udspil, der skal gøre op med et uoverskueligt marked af uddannelser, og en strid om, hvem der egentlig bestemmer på et universitet.

Unge skal have færre uddannelser at vælge i mellem, universiteterne skal i højere grad fokusere på god undervisning, og så skal overgangen mellem bachelor- og kandidatgrad være mere fleksibel.

Efter knap et års arbejde er det politisk nedsatte universitetsudvalg nu klar med hele 37 anbefalinger til, hvordan de lange videregående uddannelser kan blive bedre. Og det er »spændende læsning«, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

»Vi planlægger i løbet af foråret at komme med et udspil til, hvordan vi styrker universitetsuddannelserne, og her vil vi selvfølgelig tage udgangspunkt i de anbefalinger, udvalget her kommer med«, siger han og bakker på forhånd op om flere af dem.

For eksempel den anbefaling, der hedder, at »universiteterne gennemgår uddannelsesudbuddet for at gøre uddannelseslandskabet mere overskueligt«.

I dag udbyder de otte universiteter omkring 400 bacheloruddannelser, hvilket næsten er en fordobling siden midt i halvfemserne. Et uoverskueligt antal af uddannelser kan både føre til et større frafald og stress blandt de unge, mener ministeren, der dog ikke vil komme det nærmere, hvad et rimeligt antal uddannelser er.

»Det er i hvert fald noget, jeg tager alvorligt. Jeg kan ikke sætte dig et præcist antal, men jeg kan sige, at jeg er enig i, at det for nuværende forekommer uoverskueligt«, siger han.

Universitetsudvalget For knap et år siden nedsatte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind et udvalg, der fik til opgave at se på, hvordan universitetsuddannelserne kan gøres bedre. Formand for udvalget er departementchef i ministeriet Agnete Gersing. Blandt medlemmerne er Danske Universiteter, Dansk Industri, Dansk Erhverv, professorer i økonomi og jura og en afdelingschef fra Finansministeriet. Udvalget kommer med i alt 37 anbefalinger. De går blandt andet på, at antallet af studiepladser skal tilpasses efterspørgslen på arbejdsmarkedet, at hele systemet skal være mere fleksibelt, så det i højere grad bliver muligt at arbejde mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, at it og teknologi skal fylde mere i alle uddannelser, og at universiteterne skal have mere fokus på feedback og god undervisning. Derudover anbefaler udvalget, at ansvaret for indholdet og kvaliteten på universiteterne i højere grad placeres hos institutionens rektor. Vis mere

Hvilke uddannelser, der skal skæres ned på, vil han heller ikke sige, men der vil ske en »neddrosling af dele af humaniora«.

Pind bakker også op, når udvalget anbefaler at forlænge retskravet, så studerende har krav på en plads på en kandidatuddannelse to-tre år efter endt bachelor i stedet for kun ét år, som tilfældet er i dag. En anbefaling om, at »universiteterne anerkender undervisning på lige fod med forskning«, kan han også se pointen i.

Universiteter bakker delvist op

Det er departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Agnete Gersing, der har været formand for udvalget, som også tæller repræsentanter fra Finansministeriet, universiteterne og erhvervslivet.

»Udvalgets arbejde viser helt overordnet, at universitetsuddannelserne giver en rigtig stor værdi, både for den enkelte og for samfundet, men det viser også, at der er et stort potentiale for at gøre dem endnu bedre«, siger hun.

I gennemsnit får samfundet fire millioner kroner ud af, at en person tager en kandidatuddannelse, når omkostningen til uddannelsen er trukket fra. Agnete Gersing peger til gengæld på tre udfordringer, som anbefalingerne søger at løse.

»En af de største udfordringer er, at vi har været for dårlige til at tilpasse optaget af dem, vi uddanner, til den efterspørgsel der er på arbejdsmarkedet«, siger hun.

For det andet er der blevet oprettet »lige lovligt mange« uddannelser, og for det tredje har der været for lidt fokus på, at god og kompetent undervisning er en ligeså central opgave for universiteterne, som forskning er.

I udvalget sidder også Anders Bjarklev, der foruden at være rektor på DTU også er formand for Danske Universiteter. Han er dog ikke medunderskriver på samtlige anbefalinger og er eksempelvis ikke enig i, at 400 bacheloruddannelser nødvendigvis er for mange.

Danske Universiteter støtter heller ikke op om en anbefaling, der vil betyde, at det alene er universitetets ledelse, der får ansvaret for indholdet og kvaliteten på institutionen, modsat i dag hvor et studienævn med både medarbejdere og studerende også spiller en betydelig rolle.