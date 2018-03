Stopprøver for de helt små: Regeringen vil sprogteste 1.600 elever i 0. klasse Skoleledere og forældre kritiserer, at over tusind børn kan blive udsat for stopprøver, selv om de indledende forsøg er frivillige. Minister afviser.

Hvert år skal cirka 1.600 elever testes i stopprøver i 0. klasse.

Det oplyser Undervisningsministeriet i en mail til Politiken, hvor de for første gang sætter tal på, hvor mange elever der kan blive ramt af stopprøverne.

Tiltaget er en del af regeringens ghettoudspil, og prøverne sættes i gang efter sommerferien. De er nødvendige, mener regeringen, fordi det kræver et »grundlæggende sprogligt niveau« at kunne følge undervisningen i skolesystemet.

Alligevel møder regeringens udspil klar kritik fra forældre og skoleledere.

»Stopprøver er ikke en løsning. Vi tror på forebyggende indsatser, men ikke på, at fordi der ligger en stor prøve, bliver børnene dygtigere. Hvis de ikke består, betyder det, at man dumper elever i børnehaveklasserne. Det hænger slet ikke sammen med vores værdier«, siger næstformand hos Skolelederforeningen Dorte Andreas.

Stopprøverne er målrettet folkeskoler og frie grundskoler, hvor over 30 procent af eleverne bor i et socialt udsat boligområde.

Stempler børnene negativt

Skolelederforeningen bliver bakket op af lederne ude på skolerne. En rundspørge, som DR Nyheder foretog i februar, viste, at 56 ud af 70 skoleledere fra ghettokommuner mente, at det var en »dårlig« eller »meget dårlig« idé at indføre en stopprøve i slutningen af 0. klasse.

I dag får børn i 6-års alderen testet deres sprogkundskaber, men de nye prøver vil få tydelige konsekvenser for børnene, fordi de kan dumpe.

Dermed bliver de forhindret i at fortsætte med resten af klassekammeraterne op i 1. klasse. Det siger Skole og Forældres landsformand, Mette With Hagensen.

»Og bare det at blive udvalgt til prøven er med til at stemple børnene som nogle, der ikke er gode nok. Det kommer ikke til at skabe en større præstationskultur, men mere, at vi sætter et klistermærke i panden på børn, og det siger, at de er sprogligt dårlige. Det gør jo, at de skiller sig negativt ud fra andre børn på deres egen alder«, siger Mette With Hagensen.

De 1.600 elever får i løbet af et skoleår fire forsøg til at bestå stopprøven. Først afholdes en prøve ved skolestart i 0. klasse, og dernæst finder to yderligere prøver sted inden skoleårets afslutning.

Hvis den tredje prøve viser, at eleven har et dårligt sprog, bliver eleven tilbudt at komme på et sommerskoleforløb med sprogstimulering. Eleven får derefter et fjerde forsøg, og hvis prøven heller ikke er bestået, skal eleven gå 0. klasse om. Det er kun muligt at gå 0. klasse om én gang.

Og det får Skolelederforeningen til at spørge, hvad der er det nye i forslaget.

»I dag er man i dialog med forældrene, lederne og pædagogerne og vurderer så ud fra, om det vil være bedst for barnet at gå børnehaveklassen om. Man vurderer ikke ud fra, om barnet dumper eller består en prøve. Det, vi har i dag, er en lidt anden tilgang end den her straf- og belønningspolitik«, siger Dorte Andreas.

Regeringen vil gøre ordningen med stopprøver obligatorisk fra skoleåret 2019/20. Allerede efter sommerferien, i skoleåret 2018/19, skal en forsøgsordning iværksættes. 33 folkeskoler, hvor der går de cirka 1.600 elever, er udvalgt.