Fagforeninger i Mette Frederiksens barndomsby vil ikke se hende på talerstolen 1. maj Overenskomst-konflikten gør, at 3F og HK ikke vil lade S-formand Mette Frederiksen tale til 1. maj-arrangementet i Aalborg.

Flere fagforeninger i Nordjylland vil ikke se Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til det store 1. maj-arrangement i Aalborg.

Det beretter TV2 Nord.

»Når Mette Frederiksen ikke vil tage afstand fra et regeringsindgreb i den konflikt, der lurer i disse dage, og dermed vælger side med arbejdsgiverne, så vil det være et helt forkert signal at sende, at hun skulle stå og tale til arbejdernes internationale kampdag«, siger formand for HK Nordjylland Mette Lyndgaard Pedersen til TV2 Nord.

Det er kun to dage siden, at Mette Frederiksen bebudede, at hun ville vende hjem til sin nordjyske barndomsby.

Fremover stiller hun ikke op til Folketinget i Ballerup, men derimod i Aalborg Øst-kredsen, hvor hun oprindeligt kommer fra.

1. maj-arrangementet finder sted i Kildeparken i Aalborg. Ud over HK giver 3F i Nordjylland også S-formanden en kold skulder frem for en varm velkomst.

»Så lang tid Mette Frederiksen ikke går ud og tager afstand fra den måske forestående lockout og det angreb, der er kommet på os (i fagbevægelsen, red.), så skal vi ikke have hende på talerstolen. Hele Kildeparken ville blive rasende over at se hende. Det er beklageligt, at det er kommet hertil«, siger formand Allan Busk til mediet.

Onsdag morgen mødes LO Nordjylland, hvor spørgsmålet om 1. maj-arrangementet har været sendt til høring hos de andre fagforeninger.

Når alle organisationer i LO Nordjylland har vendt tilbage, bliver det besluttet af bestyrelsen, om Mette Frederiksen kan tale til 1. maj i Aalborg.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra Mette Frederiksen.