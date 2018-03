KU-rektor: Politikeres brug af forskning viser krisetegn og trænger til eftersyn

Han oplever, at mistilliden fra myndighederne er vokset, fordi afstanden mellem parterne er blevet større, og at embedsmændene spiller en større rolle i fortolkningen af forskernes resultater.

»Myndighederne er i højere grad i dag blevet et filter mellem eksperter og politikere, fordi forskerne ikke længere er en del af et triumvirat, men i stedet er en underleverandør til en styrelse eller en myndighed, som så lægger det hele frem for en minister eller en departementschef«, siger Henrik C. Wegener.

Bliver friheden ikke større af, at opgaven ligger et helt andet sted end under et ministerium med en politisk chef?

»Jo, uafhængigheden er blevet større. Men det kan være med til at fodre en mistillid, som så gør, at man fra myndighedernes side føler et behov for at styre og kontrollere og kontraktliggøre på papirform ned i meget, meget, meget nidkær detalje, hvad det er, de her forskere skal bruge deres tid på, og hvad de må, og hvad de ikke må«, siger han.

Værre bliver det, når flere forskningsopgaver fremover skal sendes i udbud, forudser rektorerne. I sommer besluttede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) eksempelvis, at alle universiteter – også udenlandske – skal kunne byde ind på at levere forskning til hans ministerium, der årligt køber for omkring 700 millioner kroner viden.

Virkelig mange mangler

Pengespørgsmålet gør relationen mellem universiteter og ministerier mere sårbar for spekulation, mener Brian Bech Nielsen, der bliver bakket op af Henrik C. Wegener.

»Når man konkurrenceudsætter, gør man det meget klart, at det er en kontraktopgave, og hvis du ikke løser den til kundens tilfredshed, så risikerer du at miste dine penge. På den måde kan man sige, hvordan kan befolkningen så have tillid til, at forskerne er uafhængige, for de gør det jo bare for penge«, spørger han.

Samme bekymring har professor emeritus Heine Andersen, der i en årrække har beskæftiget sig med forskeres frihed og for nylig udgav en bog om emnet. Han sammenligner det med, hvis regeringen besluttede at konkurrenceudsætte domstolene.

»Hvis højesteret så kom med en dom på en udvisningssag, som ministeren ikke kan lide, så kan vedkommende sige, at nu sætter jeg det i udbud. Det er ikke nogen helt irrelevant sammenligning. Hvis man vil have en neutral, saglig, uafhængig analyse, så skal man give nogle trygge, økonomiske rammer«, siger han.

Han har tidligere i skarpe vendinger kritiseret universiteternes ledelser for eksempelvis at acceptere kontrakter med myndigheder, der giver forskerne mundkurve på. Men han roser dem for nu at råbe op.