Barselsorlov sender eksminister tilbage i landspolitik

Tidligere minister for by, bolig og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) vender tilbage til Christiansborg.

Han afløser retsordfører Trine Bramsen, der går på barselsorlov. Carsten Hansen begynder ifølge Folketingets hjemmeside 3. april.

»Trine Bramsen orienterede mig for et stykke tid siden om, at hun skulle ud i en periode, og jeg har så gået og spekuleret«.

»Og jeg har besluttet mig for at sige ja til at tage en tur på Christiansborg i den periode, hun er væk«, siger Carsten Hansen til TV2.

Carsten Hansen sad i Folketinget fra 1998 til 2015. Men han blev ikke valgt ind ved det seneste valg.

Derefter bekendtgjorde partiets tidligere gruppeformand, at det var slut med landspolitik. Men nu er fynboen kommet på andre tanker. Han er 1. stedfortræder i Fyns Storkreds, hvor Bramsen er valgt ind.

Carsten Hansen regner ikke med, at han skal forandre det store, når han vender tilbage til sin tidligere arbejdsplads.

»Jeg skal jo først og fremmest stemme, når der skal stemmes. Men det er ikke afklaret, hvilke udvalg jeg skal være en del af. Jeg forestiller mig næppe, at de gør mig til retsordfører«.

»Men jeg skal ind og være en del af gruppen. Og så tænkte jeg, at det da kunne være meget hyggeligt at komme ind til de gamle kolleger et par måneder, eller hvor længe det bliver«, siger han.

Siden valget i 2015 har han arbejdet som lobbyist. Det job kommer på standby, mens han er i Folketinget, understreger Carsten Hansen til TV2.

Carsten Hansen, som var en del af Helle Thorning-Schmidt-regeringen, tilføjer, at han bakker op om partiets nye ledelse med formand Mette Frederiksen i spidsen.

