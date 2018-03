Nu afgør Højesteret, om DF krænkede nydanskere med omstridt annonce DF’s formand vil ikke undskylde over for krænkede nydanskere, men gerne beklage, at de af den tidligere regering blev kædet sammen med potentiel terrorist. Partiet vil uanset dom i dag fortsat være offensiv i kampagner.

Højesteret stillede ikke blot med de normale 5, men 7 dommere. Og skulle man være i tvivl om sagens principielle alvor, blev man forvisset af, at både Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og næstformand, Søren Espersen, var mødt op mandag formiddag i sidste uge for at følge advokaternes talestrømme.

Det er med andre ord ventet med spænding, når landets højeste domstol i dag afsiger dom og dermed sætter punktum i sagen om en snart 5 år gammel DF-annonce. En annonce med navnene på 685 personer og overskriften: »Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed – nu bliver han dansker …«.

Både Københavns Byret og Østre Landsret har fastslået, at annoncen var ærekrænkende, og partiet er dømt til at betale 10.000 kroner i bøde samt 10.000 kroner i tortgodtgørelse til hver af de 15 personer fra listen, der har lagt sag an.

Ikke desto mindre er Kristian Thulesen Dahl fortrøstningsfuld og forventer en anden afgørelse fra Højesteret.

»Jeg er godt klar over, at det som udgangspunkt er op ad bakke, når en byret og en landsret har truffet en afgørelse, og Højesteret så skal vurdere, om den skal underkende både byret og landsret. Men grunden til, at jeg selvfølgelig har en forhåbning om, at resultatet bliver anderledes i Højesteret, er, at jeg ikke mener, at sagen er blevet behandlet ud fra det principielle i sagen – hverken i byretten eller landsretten«, forklarer han til Politiken og håber blandt andet, at Højesteret vil lægge mere vægt på, at politiske partier har et stort frirum for debatter.

Statsløsekonventionen

Baggrunden for sagen er, at når udlændinge opnår dansk statsborgerskab, sker det ved, at de skrives på et lovforslag – det kræver grundloven. Derfor vedtager Folketingets hvert halve år en lov med hundredvis af navne på kommende danskere, der lever op til kriterierne. Hvis Politiets Efterretningstjeneste har mistanke om, at nogle af dem, der er på listen, kan være til fare for landets sikkerhed, bliver de diskret pillet af listen, men for en lille gruppe ansøgere, nemlig statsløse personer, betyder FN’s statsløsekonvention, at de ikke kan pilles af listen, selv om PET måtte advare imod dem.

Og netop sådan en person var på det lovforslag om nye statsborgerskaber, som Folketinget i foråret 2013 stod til at vedtage. DF forsøgte at få navnet på vedkommende oplyst og pillet af listen, men det blev afvist af daværende justitsminister, Morten Bødskov (S). Derfor lavede Dansk Folkeparti avisannoncen, der altså rummede navnene på 684 personer, som PET ikke havde problemer med, og så 1 person, som PET havde problemer med.

Dødstrussel

En række af sagsøgerne har i retten fortalt om efterfølgende spørgsmål fra bekendte og kolleger; en ansøger havde angiveligt oplevet sin datter bryde sammen, fordi drenge i hendes klasse havde diskuteret, om hendes far var terrorist, og en anden havde angiveligt efter byretsdommen fået en dødstrussel, som havde direkte sammenhæng med annoncen. Andre frygter, at de i forbindelse med jobansøgninger vil blive frasorteret, hvis arbejdsgiveren googler deres navn.

Fra DF’s side har der dog lydt undren over, at de 684 med rent mel i posen har følt sig krænket, og Kristian Thulesen Dahl fremhæver, at partiet i annoncen understregede, at det kun er 1 af de 685, der kunne være farlig.

»Så synes jeg faktisk ikke, at alle 685 behøver gå rundt og føle sig hårdt ramt, for de 684 kan jo vide med sig selv, at det jo ikke er dem«, siger han.

Og de får ikke en undskyldning?

»De får en beklagelse af, at Folketingets flertal og den daværende regering valgte at komme med et lovforslag, der var grebet an på den måde og har foranlediget den her debat. Det var ikke et ønske fra vores side. Vi ville jo langt hellere, at der ikke var kommet et lovforslag, der inkluderede en person, som PET vurderede kunne være til fare for rigets sikkerhed«, svarer Thulesen Dahl.

Det er jo jeres ageren, de føler sig krænkede over. Så at du beklager på den daværende regerings vegne, er måske lidt mærkeligt …?

»Jeg beklager ikke på vegne af den tidligere regering – det kan jeg jo ikke – men jeg kan beklage, at de bliver viklet ind i det her som følge af et lovforslag, hvoraf der altså er 1 af 685, som PET vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed. For jeg mener, at det er en logisk følge af, at en regering stiller sådan et forslag, der er blandet sammen på den måde, at så må alle 685 tåle, at der er en offentlig debat i Danmark om, hvorvidt vi skal give 685 statsborgerskab, selv om vi ved, at der er en af dem, som af PET er vurderet kunne være til fare for rigets sikkerhed«, svarer Thulesen Dahl, der mener, at DF blot gengav allerede kendte oplysninger.

Der var nemlig i forvejen en debat om sagen, og alle og enhver kunne gå ind på Folketingets hjemmeside og finde lovforslaget med de knap 700 navne.