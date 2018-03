Højesteret underkender Østre Landsret: DF-annonce var ikke krænkende over for nydanskere En opsigtsvækkende dom fra Højesteret bakker nu op om DF's syn på kontroversiel annonce.

En omstridt annonce fra Dansk Folkeparti fra 2013 var ikke injurierende over for de personer, hvis navne fremgik af annoncen.

Det har Højesteret netop afgjort, efter at Østre Landsret tidligere er nået frem til et andet resultat og idømt partiet bøder.

Ifølge Højesteret må den knap fem år gamle annonce af en almindelig læser »opfattes som en politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare for statens sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til fare for statens sikkerhed og en potentiel terrorist«, lyder det i en pressemeddelelse fra Højesteret.

DOKUMENTATIONLæs Højesterets dom

Baggrunden for sagen er, at når udlændinge opnår dansk statsborgerskab, sker det ved, at de skrives på et lovforslag – det kræver grundloven. Derfor vedtager Folketingets hvert halve år en lov med hundredvis af navne på kommende danskere, der lever op til kriterierne. Hvis Politiets Efterretningstjeneste har mistanke om, at nogle af dem, der er på listen, kan være til fare for landets sikkerhed, bliver de diskret pillet af listen, men for en lille gruppe ansøgere, nemlig statsløse personer, betyder FN’s statsløsekonvention, at de ikke kan pilles af listen, selv om PET måtte advare imod dem.

Thulesen fortryder ordlyd i omstridt DF-annonce

Og netop sådan en person var på det lovforslag om nye statsborgerskaber, som Folketinget i foråret 2013 stod til at vedtage. DF forsøgte at få navnet på vedkommende oplyst og pillet af listen, men det blev afvist af daværende justitsminister, Morten Bødskov (S). Derfor lavede Dansk Folkeparti avisannoncen, der altså rummede navnene på 684 personer, som PET ikke havde problemer med, og så 1 person, som PET havde problemer med.

Både Københavns Byret og Østre Landsret har fastslået, at annoncen var æreskrænkende, og partiet er dømt til at betale 10.000 kroner i bøde samt 10.000 kroner i tortgodtgørelse til hver af de 15 personer fra listen, der har lagt sag an.

Forud for afgørelsen udtrykte partiformand Kristian Thulesen Dahl i Politiken torsdag optimisme og tro på, at Højesteret ville nå til et andet resultat.

»Jeg er godt klar over, at det som udgangspunkt er op ad bakke, når en byret og en landsret har truffet en afgørelse, og Højesteret så skal vurdere, om den skal underkende både byret og landsret. Men grunden til, at jeg selvfølgelig har en forhåbning om, at resultatet bliver anderledes i Højesteret, er, at jeg ikke mener, at sagen er blevet behandlet ud fra det principielle i sagen – hverken i byretten eller landsretten«, forklarede han til Politiken.

En række af sagsøgerne har i retten fortalt om efterfølgende spørgsmål fra bekendte og kolleger; en ansøger havde angiveligt oplevet sin datter bryde sammen, fordi drenge i hendes klasse havde diskuteret, om hendes far var terrorist, og en anden havde angiveligt efter byretsdommen fået en dødstrussel, som havde direkte sammenhæng med annoncen. Andre frygter, at de i forbindelse med jobansøgninger vil blive frasorteret, hvis arbejdsgiveren googler deres navn.

Nu afgør Højesteret, om DF krænkede nydanskere med omstridt annonce

Fra DF’s side har der dog lydt undren over, at de 684 med rent mel i posen har følt sig krænket, og Kristian Thulesen Dahl fremhæver, at partiet i annoncen understregede, at det kun er 1 af de 685, der kunne være farlig.

»Så synes jeg faktisk ikke, at alle 685 behøver gå rundt og føle sig hårdt ramt, for de 684 kan jo vide med sig selv, at det jo ikke er dem«, siger han i Politiken torsdag.

Og nogenlunde samme melding lyder i pressemeddelelsen fra Højesteret:

»Højesteret udtalte, at den mistænkeliggørelse af samtlige 685 personer, der ligger i de to udsagn, for hver enkelt på listen er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen enkeltpersons ære. Dansk Folkeparti blev derfor frifundet«.