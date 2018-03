Djævlen ligger i detaljen i genbanklov I flere uger har der været kritik af et lovforslag om at oprette Nationalt Genom Center. Nu opfordrer 13 organisationer Folketinget til at trække lovforslaget tilbage. Minister kalder kritikken misforstået.

FOR ABONNENTER Uklare juridiske formuleringer er hovedårsagen til, at 13 organisationer nu opfordrer sundhedsministeren til at trække forslaget om at oprette et nationalt dna-center tilbage.