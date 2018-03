Politikere sender de vilde dyr ud af manegen Et politisk flertal vil forbyde brugen af vilde dyr i cirkus. Et skridt i den rigtige retning for dyrevelfærden, mener politikerne, der dog ikke er klar til generelt at sætte ind for vilde dyr i fangenskab.

Jungla, Luna og Jenny. Det er navnene på de sidste tre elefanter, publikum nogensinde vil kunne opleve under teltdugen i et dansk cirkus.

Lige nu er de på turné rundt i Danmark med Cirkus Arena, men et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik i fredags en aftale om, at der ikke længere skal være vilde dyr i cirkus.

Det skal altså være slut med både elefanter, søløver og zebraer, der lige nu er de eneste vilde dyr, det er tilladt at dressere i manegen.

»Der er et meget stort flertal i Folketinget for, at det skal være slut med vilde dyr i cirkus af hensyn til dyrevelfærd og på grund af etiske spørgsmål«, siger Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører fra Venstre. Forslaget blev i fredags først stillet af Enhedslisten, Alternativet og SF.

Vi er hårdt ramt, fordi dyrene er en stor del af vores kerneprodukt, og det er en tradition, vi er kendt for Klaus Jochumsen, turnéchef, Cirkus Arena

I mere end 100 år har elefanter optrådt i cirkus i Danmark, og forslaget er et stort tab for den kulturinstitution, cirkus er, mener Klaus Jochumsen. Han er turnéchef i Cirkus Arena, hvor de lige nu har tre elefanter, tre søløver og fem zebraer med på turné rundt i landet.

»Vi er hårdt ramt, fordi dyrene er en stor del af vores kerneprodukt, og det er en tradition, vi er kendt for. Publikum kommer trofast år efter år, og en stor del af vores virksomhed bliver truet af det her forslag«, siger turnéchefen.

Stress er problemet for cirkusdyr

I de senere år har flere andre europæiske lande indført forbud mod vilde dyr i cirkus, og dyrevelfærdsordfører for SF, Trine Torp, mener, at beslutningen har været for sent på vej i Danmark.

»Gennem flere år har dyreværnsorganisationer påpeget, at måden at transportere og huse dyr på i cirkus ikke er i overensstemmelse med dyrenes tarv. En række andre lande har forbudt det af samme årsag, og vi skulle også have gjort noget ved det for længe siden«, siger Trine Torp.

Stress er det helt store problem ved at holde vilde dyr i cirkus, lyder det fra Christian Poll, der er dyrevelfærdsordfører for Alternativet.

Ifølge ham skal der tages andre hensyn til de vilde dyr end de såkaldte domesticerede arter (hunde, heste, kaniner), som er avlet til at være tamme dyr gennem årtusinder.

»De vilde dyr har helt andre behov, og i cirkus har de alt for lidt plads. De stresses voldsomt af at være så tæt på mennesker og af at være i en larmende cirkusarena. Samtidig er de udsat for meget rejseaktivitet, som også er med til at øge deres stressniveau«, siger Christian Poll.

Der er milevid forskel på at have elefanter gående i det nye anlæg i Københanvs Zoo og på at have dem bundet fast på en græsplæne Trine Torp, dyrevelfærdsordfører, SF

Indtil for bare 60 år siden var der både løver og tigre at finde i de danske cirkus, men det blev der sat en stopper for i 1960'erne. I dag er det lovpligtigt, at de elefanter, der optræder i cirkus, skal være opdrættede i fangenskab de seneste to generationer.

Cirkus Arenas tre elefanter, Jungla, Luna og Jenny, kender ikke andet end livet i fangeskab og vil derfor ikke kunne klare et liv på savannen, forklarer turnéchef, Klaus Jochumsen. Han ved endnu ikke, hvad der skal ske med elefanterne, men han håber, at forslaget vil omgå de elefanter, der allerede er i cirkus, så de kan få lov til at blive i Cirkus Arena.