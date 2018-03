Beskæftigelsesminister: Behov for nye straffe til ledige

Med et økonomisk opsving og en lav ledighed har det aldrig været lettere for de kommunale jobcentre at finde arbejde til de ledige. Derfor duer det ikke, at virksomheder må bruge tid og kræfter på jobansøgere, der slet ikke er ude efter det job, de søger.

Sådan lyder meldingen fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at fire ud af ti virksomheder inden for det seneste år har fået rene proformaansøgninger fra ledige, der søger job i alle retninger for at bevare retten til dagpenge og kontanthjælp.

»Det er jobcentrenes opgave at vejlede folk i, hvordan de kommer ud på arbejdsmarkedet. Og her må vi aldrig fortolke reglerne derhen, at ledige skal søge en hel masse job, de ikke er kvalificerede til og ikke har en jordisk chance for at få«, siger ministeren.

Jobparate ledige, der bliver afsløret i proformaansøgninger, kan idømmes økonomiske sanktioner, der fratager dem dagpenge eller kontanthjælp i perioder. Men systemet virker ikke, fastslår ministeren.

Der er store forskelle på, hvor meget og hvor hårdt de enkelte kommuner og jobcentre straffer de ledige. Og så er sanktionerne håbløst komplicerede.

»Vores sanktionssystem er blevet en vildt voksende jungle af regler, som ikke kan administreres. Lægger vi det hele sammen, så er vi oppe på 80 sanktioner. Derfor har vi foreslået, at der kun er fire forskellige sanktionstyper«.

»Samtidig vil vi gøre det mere synligt og tydeligt, hvilke kommuner der leverer den bedste indsats, for vi kan ikke leve med, at dette system administreres vidt forskelligt«:

Kommunerne Landsforening hilser initiativerne velkomne.

»Det er på høje tid, at der gøres op med det nuværende sanktionssystem, som både spilder medarbejdernes tid og virker uigennemskuelig for borgeren«, siger formand for KL’s arbejdsmarkedsudvalg Thomas Kastrup Larsen (S).