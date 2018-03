Partier vil fjerne ministers magt over rigsadvokaten

Øget pres på embedsværket

I dag kalder Zenia Stampe det for et opbrud. Der har været en tradition for, at politikere ikke blandede sig i embedsværkets arbejde, og det har været bundet op af en kultur frem for regler. Nu gør et øget politisk pres på embedsværket, at der er behov for at sætte ind, mener hun.

Har du set eksempler på, at der har været politisk misbrug af rigsadvokaten i forhold til beføjelserne, som justitsministeren har?

»Det ved jeg ikke, om vi har. Men vi har set en justitsminister, der sagde, at det er hans ret at gå ind og bruge den beføjelse. Det, mener jeg, tyder på, at han ikke har den forståelse for den adskillelse mellem det juridiske og det politiske, som ellers har været et fundament for det system og en grund til, at man godt kunne have den her sammenblanding«, siger Zenia Stampe.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som er på ferie.

Hans partifælle retsordfører Naser Khader skriver i en sms, at han »ser ikke nogen grund til at ændre de nuværende regler. I praksis opererer rigsadvokaten jo uafhængigt af ministeren. Birthe Rønn Hornbech mistænkeliggør Folketinget og justitsministeren«.