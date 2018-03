Mai Mercado: Man har rigtig gode muligheder for at chikanere den anden i det nuværende system Tirsdag blev den nye skilsmisseaftale præsenteret. Alt det, vi sætter i søen, gør vi af hensyn til barnet, siger socialministeren.

Fremover skal skilsmisseforældre slås mindre.

Det håber børne- og socialminister Mai Mercado (K) på, efter at den nye skilsmisseaftale blev præsenteret tirsdag, som et samlet Folketing står bag.

»I dag har vi et system, der er designet til at sende forældre i konflikt med hinanden. Hvis vi bare tager de kamparenaer, vi har, så har vi både en foderet, hvor man kan slås, vi har en byret, hvor man slås, og vi har en statsforvaltning, hvor man kan slås. Det er klart, at hvis man ønsker at chikanere den anden, så har man nogle rigtig gode muligheder i det nuværende system for at gøre det«, siger hun.

Med skilsmisseaftalen skal der laves et nyt familieretsligt system. Grundstenene vil være at nedlægge Statsforvaltningen og oprette det såkaldte Familieretshuset.

Det er en myndighed, hvor alle skilsmissesager vil blive screenet og opdelt i tre grupper, efter hvor alvorlig konflikten er mellem forældrene.

De grønne sager er, hvor parterne selv kan gå gennem skilsmissen. I gule sager vil systemet bidrage med at mægle og indgå forlig, mens de røde sager er så uløselige, at de ryger direkte til en domstolsafgørelse. Hvis det står så grelt til, vil det være Familieretshuset, der træffer afgørelsen.

Mai Mercado erkender, at skilsmissesager er »uhyggeligt forskellige«, og derfor er der i systemet en »stor smidighed indbygget«.

»Du kan godt have en sag, der starter med at være grøn, og hvor forældrene synes at være enige, og hvor man har enkelte registreringer. Men lige pludselig er der et eller andet, der går helt galt og som betyder, at forældrene kommer i konflikt og kamp med hinanden, og så kan man rykke videre i gult spor, og man kan også rykke videre i rødt spor«, siger hun.

Screening skal foregå digitalt

Når Familieretshuset skal screene forældrene, der vil skilles, kommer det til at foregå digitalt, fortæller ministeren.

»Når man ansøger om samvær eller skilsmisse, vil det være sådan, at jo flere informationer du taster ind, jo mere vil man analysere og dermed også kategorisere dig. Det er klart, at hvis du undervejs skriver, at der har været vold, og at den anden part drikker, så vil man automatisk komme ind i det røde spor. Det vil være nok, at bare den ene har beskyldninger om det, fordi alene det antyder, at der er en familie, der er i konflikt med hinanden«.

Bliver det ikke svært at løfte bevisførelsen?

»I dag har man haft mulighed for at kunne tale usandt i Statsforvaltningen, uden at det har haft meget store konsekvenser. Når det ryger over i Familieretten, vil man udtale sig under de rammer, som en domstol har«.

Med det nye system bliver den såkaldte seperationsperiode genindført. Dermed skal forældre i fremtiden vente tre måneder, hvis de ønsker at blive skilt.

Siden 2013 har det været muligt for par med børn at blive skilt på nettet ved at bruge NemID og betale 420 kroner.

Mai Mercado siger om seperationsperioden, at den skal give forældrene ro til at forholde sig til den nye situation, der opstår, når man vælger at blive skilt.

»I dag er der en kamp om, hvem der bliver bopælsforældre, og det skal man tage stilling til relativt hurtigt. Det har betydning, fordi det giver et manglende ligeværd efterfølgende. Der vil vi udskyde den beslutning, således at man får truffet nogle velovervejede og gode beslutninger til gavn for børnene. Alt det, vi sætter i søen, gør vi af hensyn til barnet, og vi siger tydeligt, at hensynet til barnet tæller mere og er højere end alle andre hensyn. Det er altså noget af en ændring«, siger hun.

Lovforslaget skal fremsættes i efteråret og skal efter planen træde i kraft 1. april 2019.