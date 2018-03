En blåhval, en badevægt og et budskab til de offentligt ansatte har fået de sociale medier til at koge En Facebook-kampagne fra Konservativ Ungdoms lokalafdeling i Aarhus får kritik fra flere politikere. Det er ikke et forsøg på at blande sig i overenskomstforhandlingerne, forsikrer manden bag kampagnen.

Mens en storkonflikt ulmer, og der forhandles på livet løs i Forligsinstitutionen, har Konservativ Ungdom (KU) leveret deres indspark til overenskomstforhandlingerne. Og det er et opsigtvækkende indspark.

I et opslag på Facebook har KU's afdeling i Aarhus lagt et billede op af en blåhval på en badevægt efterfulgt af teksten:

»Med en vægt på 2700 kg. er blåhvalens unger verdens største babyer. Hvis man ellers ser bort fra de offentligt ansatte, der kun vil have mere i løn og ikke skattelettelser«.

Kasper Frandsen er ansvarlig for KU Århus' kampagner, og han understreger, at kampagnen ikke er et forsøg på at blande sig i konflikten. Opslaget skal i stedet opfattes som et budskab til de offentligt ansatte, der både vil have mere i løn, men ikke vil give skattelettelser.

»Vi vil overhovedet ikke blande os i konflikten. Kampagnen er lanceret, fordi Lizette Risgaard fra LO (formanden for LO, red.) har udtalt, at Danmark ikke kan give flere penge til borgerne, fordi de skal gå til velfærd, hvorefter hun vil afsætte penge til mere i løn til egne medlemmer. Så det handler om at sætte spot på den dobbeltmoral«, siger Kasper Frandsen.

Afdelingen i Aarhus er en selvstændig organisation, og kampagnen er derfor ikke et udtryk for hele KU’s holdning. Det slår landsformand Anders Storgaard fast.

»Jeg havde ikke lavet den kampagne, fordi jeg synes ikke, det er voldsomt morsomt, og det sender det forkerte signal. Men jeg er enig i, at fagforeningerne har ageret forkert i hele konflikten«, siger Anders Storgaard og slår fast, at KU er en selvstændig organisation, og han derfor ikke udtaler sig på vegne af moderpartiet Konservative.

Som regeringsparti har Konservative siden forhandlingernes start nægtet at kommentere, hvad der foregår i forhandlingslokalerne. Og det mener gruppeformand Mette Abildgaard (K) heller ikke, at KU’s kampagne på Facebook er et udtryk for. Men hun kalder udmeldingen »uelegant«.

»Budskabet bag kampagnen drukner i den facon, de har valgt at formidle det i. Jeg synes ikke, det hører hjemme i en politisk debat at kalde de offentligt ansatte for store babyer, men alle skal kunne lave kampagner med kant og glimt i øjet«, siger Mette Abildgaard.

Uanset om man mener, kampagnen er over stregen eller ej, så er det et opslag, der har fået enorm opmærksomhed på de sociale medier.

Socialdemokratiets Magnus Heunicke er en af dem, de har bidt mærke i opslaget, og på Facebook tager han afstand fra budskabet med ordene:

»Hvor lavt kan I synke, KU? Det var en offentlig ansat, der hjalp dig ud af din mors mave. Der trøstede dig og skiftede din ble i vuggestuen. Lærte dig at læse i skolen. Kommer døgnet rundt, året rundt hvis uheldet er ude. Er der, når du bliver gammel. Måske I skulle sige tak i stedet?«

Magnus Heunickes opslag er blevet liket over 1.000 gange på Facebook og delt mere end 500 gange.

»Vi har en konservativ socialminister, der ofte fungerer som en opdragelsestænketank. Men jeg synes, det er en god ide at opdrage lidt mere på deres ungdomsafdeling. Når fagbevægelsen sig nej tak til skattelettelser, så er det ikke, fordi de nu vil have højere lønninger tager fra vores velfærd«, siger Magnus Heunicke.