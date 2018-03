Minister ser positivt på radikalt udspil Når danskerne i 2030 tænder for lyset eller skruer op for varmen, så skal al energi komme fra vind, sol og andre vedvarende kilder, foreslår Det Radikale Venstre.

Der venter en fest for nørder, når regeringen inden for en måneds tid fremlægger udkastet til en af de tungeste planer i dansk politik frem mod 2030.

Det er nemlig svært at finde områder, hvor djævlen ligger så meget i detaljen, som det er tilfældet i det vildnis af kilowatt, ton CO 2 og statslige støttekroner, der til sammen udgør energipolitikken.

Overordnet er alle enige om det langsigtede mål: I 2050 skal Danmark være uafhængig af olie, kul og andre fossile brændsler. Så langt, så godt.

Men det efterlader stadig en lang række spørgsmål, der bliver omdrejningspunktet for forhandlinger, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) satser på en bred aftale.

Det er blandt et spørgsmål om, hvor hurtigt omstillingen til grøn energi skal gå, og ikke mindst hvordan det skal ske. To spørgsmål, der i sig selv handler om milliarder af kroner for såvel forbrugere som erhvervsliv. Alt det og mere til skal forhandles på plads i en ny energiaftale for perioden 2020-2030, der afløser det nuværende forlig fra 2012.

Nu er Det Radikale Venstre klar med et 15 sider langt udspil, der på flere punkter er en strømpil for oppositionens politik og et udtryk for det ambitionsniveau, som de radikale forventer af en eventuel ny regering efter et valg, siger politisk leder Morten Østergaard.

Vi kommer til at bruge mange penge på grøn omstilling. Men der er for os ikke en direkte binding af hele provenuet fra omlægningen af PSO-afgiften til grønne energitiltag Lars Christian Lilleholt, Energi-, forsynings- og klimaminister

»Det er vores bud på, hvad vi mener, at en ambitiøs regering skal føre af politik for den grønne omstilling. Dermed også sagt, at en regering, som vi støtter op om, må have som mål at vise verden vejen frem igen, få stoltheden tilbage i den danske, grønne omstilling«, siger han.

I det nye udspil sætter Det Radikale Venstre et nyt overrodnet mål om, at man allerede i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 60 procent i forhold til niveauet i 1990. Det kalder Morten Østergaard »opsigtsvækkende ambitiøst«, fordi det i øjeblikket forventes, at Danmark ’kun’ vil have reduceret udslippet med 40 procent i 2020.

For at nå det mål vil de radikale ikke mindst skrue op for Danmarks mål for udbredelsen af vedvarende energi.

Mere vedvarende energi

I øjeblikket har regeringen en ambition om, at Danmark i 2030 skal have mindst 50 procent af energibehovet dækket af vedvarende energi.

Så sent som i december anbefalede Klimarådet med tidligere overvismand Peter Birch Sørensen i spidsen, at regeringen sætter det mål op til 55 procent. I samme ombæring gjorde rådet det klart, at det ikke er ligetil at bevæge sig højere op.

Ikke desto mindre foreslår Det Radikale Venstre nu, at andelen af vedvarende energi skal være hele 60 procent i 2030.

Inden for energisektoren i form af el og fjernvarme skal det sågar være helt slut med kul, gas fra undergrunden og andre fossile energikilder i 2030. Al energi inden for el og fjernvarme skal til den tid komme fra vedvarende energikilder.

Konkret skal det blandt andet sikres ved at bygge nye havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 3.000 megawatt samt sænke elvarmeafgiften og afgiften på overskudsvarme i industrien.

Den slags koster. Alene i år 2030 lyder regningen til statskassen på 4,6 milliarder kroner. De fleste af pengene vil de radikale tage fra det råderum, der opstod, da Folketinget hævede bundskatten permanent i forbindelse med afskaffelsen af den grønne afgift på elregningen, den såkaldte PSO.