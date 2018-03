Ekspert efter russiske udvisninger: Vi er i dag trådt et skridt længere ind i det kolde rum Men tidligere udenrigsminister kalder dog udvisningerne af europæiske diplomater for en reaktion i den lettere ende af skalaen.

Selv om det russiske modtræk overfor Danmark samt en stribe andre lande ikke kom som den store overraskelse, har det sænket grundtemperaturen i det politiske klima.

Diplomatisk krise Forløbet frem til hjemsendelserne 4. marts: Den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, Julia, bliver fundet sammensunkne på en bænk i den sydengelske by Salisbury. De har efter det oplyste ikke været ved bevidsthed siden. Britiske efterforskere mener, at de to er blevet forgiftet med nervegiften novichok, der i sin tid er udviklet af Sovjetunionen. Yderligere 19 personer er blevet behandlet, efter at de muligvis har været udsat for nervegiften. Den britiske regering mener, at Rusland står bag. Putins talsmand, Dmitrij Peskov, har kaldt de britiske beskyldninger chokerende og utilgivelige. 14. marts: Storbritannien iværksætter en række sanktioner over for Rusland. Disse tæller blandt andet udvisning af 23 russiske diplomater, mens alle politiske topmøder med Rusland er aflyst. 17. marts: Rusland besvarer Storbritanniens sanktioner ved at udvise 23 britiske diplomater. 23. marts: Ved et topmøde i Bruxelles erklærer EU-lederne sig enige med den britiske regering i, at Rusland højest sandsynligt er ansvarlig for giftangrebet. EU's ambassadør i Moskva hjemkaldes i en måned. 26. marts: Flere europæiske lande annoncerer egne sanktioner mod Rusland. Tyskland udviser fire diplomater, USA har varslet udvisning af 60, mens Danmark har udvist to. I alt 14 EU-lande udviser russiske diplomater. Kilder: Ritzau, Reuters og BBC. Vis mere

Det vurderer seniorforsker og Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen fra DIIS.

»Det er et skridt længere ind i det kolde rum. Det lægger sig op ad en udvikling, vi har observeret gennem nogle år med flådeøvelser, flyøvelser og udstationering af tropper«, siger forskeren.

To danske diplomater skal ud

I løbet af dagen er europæiske ambassadører i stort tal blevet indkaldt til møder i det russiske udenrigsministerium, blandt andre den danske, Thomas Winkler.

Danmark skal trække to diplomater hjem fra ambassaden i Moskva, lyder beskeden.

Tidligere er udvist 23 britiske diplomater og torsdag fik 60 amerikanere besked om at rejse hjem.

Fredag er der så udvist diplomater fra en række lande som Sverige, Finland, Holland og Tyskland.

Normaltilstanden har forandret sig, vurderer seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen.

»Jeg tror dog, at vi langsomt vil glide tilbage efter det, der er sket. Men den tillid, som var tidligere, er jo helt væk. Nu har vi taget et skridt længere ind i det kolde rum«.

Diplomatisk skærmydsel

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) hæfter sig ved, at russerne ikke er gået videre end hjemsendelse af diplomater.

»Sådan er spillet. Russerne siger, at de intet galt har bedrevet, og så må de reagere proportionalt med den danske reaktion for at markere, at de er krænkede«.

Er den kolde krig dermed optrappet?

»Vi har i forvejen sanktionspolitik overfor Rusland, og så kommer den her diplomatiske skærmydsel. Det er jo ikke nogen særlig optrapning. Det er i den lave ende, at man smider diplomater hjem. Også i forhold til Storbritanien. Briterne på deres side har jo ikke indefrosset midler og ikke indført indrejseforbud for flere mennesker. Så man har jo reageret i den lave ende og løftet pegefingeren«, siger Per Stig Møller.

Yderligere møder om fælles håndtering

Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) meddeler, at russernes hjemsendelse af to danske diplomater ikke ændrer på regeringens tilgang til sagen.

»Vi har været optaget af to ting: At vise fuldstændig solidaritet med Storbritannien og at sige helt klart fra overfor den russiske ageren, som er helt uacceptabel. Vi taler om, at et kemisk kampstof har været anvendt for første gang i Europa siden Anden Verdenskrig. Det kan vi ikke bare se stiltiende til«, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeren siger, at man vil fortsætte diskussionen af en fælles håndtering af Rusland, blandt andet på det kommende EU-udenrigsministermøde i april.

Skrue op for sanktionerne

Ifølge seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen kan landene øge de sanktioner, der allerede nu er indført overfor Rusland.

»De er ikke specielt hårde. Spørgsmålet er, om det her nu fører til, at man sætter sig ned og siger okay, den politik, vi hidtil har ført, har været forkert, vi er nødt til skrue endnu mere op«.

Hvordan kan vi være sikre på, at briterne har ret?