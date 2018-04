Politikere om 'logisk sletning': Justitsministeren må redegøre for PET's hemmelige arkiv Både Venstre, Radikale, Alternativet og Enhedslisten kræver en redegørelse fra Søren Pape Poulsen (K) om PET's opbevaring af oplysninger, der ifølge loven skal slettes.

Flere politikere kræver en redegørelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), efter Politiken tirsdag kan afsløre, at PET gemmer oplysninger, efterretningstjenesten ifølge loven skal slette, i et hidtil ukendt arkiv.

Her kan agenterne alligevel tilgå oplysningerne, hvis PET-chefen giver tilladelse til det.

Politiken har fremlagt sagen for retsordførere fra alle partier. Både Venstre, Radikale, Alternativet og Enhedslisten vil nu afkræve en redegørelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Ifølge Zenia Stampe, retsordfører for Det Radikale Venstre, er der tale om et misbrug af arkivlovens bestemmelser:

»Slettefristerne er sammen med Tilsynet for Efterretningstjenesterne nærmest den eneste garanti for, at man ikke er unødigt registreret hos PET. Det er absurd, at det ulovlige nu bare er lovligt«, siger hun og fortsætter:

»Arkivloven er brugt til ét formål, nemlig at historikere om 80 år kan skrive om vores tid på baggrund af de her oplysninger. De opbevares af historisk interesse. Det er ikke meningen, at PET skal kunne gå ind og fiske rundt i oplysninger, der burde være slettet. PET burde slet ikke kunne få adgang«.

Samme opfattelse har Enhedslistens Rosa Lund:

»Det virker som en kattelem, der er sat op for at komme uden om de regler, vi har lavet for at beskytte uskyldigt registrerede danskere. Slettefristerne er der jo af en grund. Den skal sikre, at du ikke er uretmæssigt registreret i en længere periode«.

Ukendt i kontroludvalget

I Venstre vil Preben Bang Henriksen bede justitsministeren redegøre for sagen »straks efter påske«. Henriksen har aldrig hørt om arkivet, selv om han er et af fem medlemmer i Folketingets hemmelighedsfulde kontroludvalg, som modtager strengt fortrolige orienteringer fra Danmarks efterretningstjenester.

»Mit svar er lige så kort, som det er ærligt: Det her er en problemstilling, jeg ikke har hørt om tidligere. Jeg vil indhente justitsministerens kommentar, før jeg udtaler mig om et problem, jeg ikke kender«, siger Preben Bang Henriksen.

20. marts afholdt retsudvalget samråd, efter Politiken i februar kunne fortælle, at PET-loven ifølge flere eksperter var på kanten af Den Europæiske Mennesekrettighedskonvention.

Efter en lovændring i 2017 har PET nemlig ikke været forpligtet til at slette irrelevante oplysninger om danskerne, med mindre de naturligt falder over dem som led i deres arbejde.

Til samrådet redegjorde justitsministeren for, at PET-loven ikke brød med menneskerettighederne. Blandt andet fordi PET følger de almindelige sletteregler på 10 og 15 år.

Josephine Fock kalder de nye oplysninger om PET's skjulte arkiv »højst overraskende«. Hun siger, at det stiller samrådet med Søren Pape Poulsen 20. marts i et nyt lys.

»Justitsministeren må forklare sig i den her sag, for det underminerer jo alt det om slettefrister, han sagde til samrådet. Vi må få fuldstændig belyst, hvornår PET har pligt til at slette oplysninger, og hvornår de ikke sletter, men bare overfører det til et sidearkiv, hvor de stadig kan få adgang. Om nødvendigt må vi indkaldte ministeren i et nyt samråd«, siger hun.