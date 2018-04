Dansk Folkeparti vil lænke TV 2 mere fast til Odense

TV 2 skal rykke tilbage til Odense. Og der skal tv-stationen blive. Sådan lyder et krav fra Dansk Folkeparti, forud for at kulturminister Mette Bock (LA) ventes at præsentere regeringens udspil til medieforlig.

Tv-stationen har allerede sit officielle hovedkvarter i Odense. Men medieordfører Morten Marinus (DF) mener, at balancen er tippet, så for mange af TV 2's ansatte arbejder i København, hvor TV 2 også har en adresse.

Samtidig stiller DF det som betingelse, at en eventuel fremtidig køber af stationen skal forpligtes til at bevare hovedsædet i Odense.

Kan man ikke stille et sådant krav til en køber, vil DF ikke støtte et salg af mere end 49 procent af TV 2, fastslår Marinus.

»Vi får i forvejen mange nyheder fra København. Det er vigtigt også at være til stede ude i landet«, siger Morten Marinus.

»Samtidig er det også TV 2's identitet, at man ikke er en københavnerkanal. Men at man er hele Danmarks favorit-tv-station. Det står man sig bedst ved at være, hvis man ikke har hovedaktiviteten i København«.

Københavns favør

DF har løbende spurgt kulturministeren til udviklingen i, hvor TV 2's ansatte arbejder. Det er på den baggrund, at Marinus nu konstaterer, at udviklingen er gået for meget i Københavns favør.

»Det bryder vi os ikke om. En klar overvægt af arbejdspladserne bør ligge i Odense«, siger Morten Marinus.

Hvordan man mere konkret skal kontrollere, hvor de ansatte arbejder, har DF ikke lagt sig fast på. Det må man finde ud af i forhandlingerne, mener Morten Marinus.

»Vi vil se på, om vi kan få strammet teksten om, at hovedsædet ligger i Odense«, siger han.

Kulturminister Mette Bock annoncerede før påske, at rammerne for et salg af TV 2 var faldet på plads. Dermed er hun klar til at præsentere regeringens udspil til dansk mediepolitik de kommende år, lod hun forstå.

Forinden var regeringen og DF blevet enige om at afskaffe medielicensen og i stedet finansiere public service over skattebilletten. Danmarks Radio blev i samme ombæring pålagt at spare 20 procent over fem år.

ritzau