Ombudsmand kritiserer ministerie for at holde på atomrapport

Særdeles kritisabelt.

Sådan lyder det fra Folketingets Ombudsmand om en sag, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet ventede med at udlevere en rapport om Danmarks atomaffald til en journalist.

Det er især ministeriets begrundelse for at være længe om at behandle journalistens ansøgning om aktindsigt, der får kritik. Ministeriet ville nemlig selv udsende rapporten sammen med en pressemeddelelse.

»Et grundlæggede formål med princippet om offentlighed i forvaltningen er netop, at offentligheden skal kunne sætte problemer under debat på et oplyst grundlag«, udtaler ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

»Det er derfor helt afgørende, at oplysninger, som for eksempel medierne har krav på, udleveres hurtigt. Også selv om det politisk er ubelejligt for myndighederne«.

Rapporten, som journalisten havde søgt aktindsigt i, handler om, hvordan Danmarks atomaffald skal opbevares på lang sigt. Ministeriet fik rapporten i april 2017. Og i august søgte journalisten så aktindsigt.

»Selv om det efter knapt to uger blev klart for ministeriet, at journalisten efter miljøoplysningsloven havde krav på aktindsigt i hele rapporten, besluttede ministeriet ikke at udlevere oplysningerne med det samme«, lyder Ombudsmandens resumé af forløbet.

I alt tog det tre uger at behandle ansøgningen. Det er ikke nødvendigvis usædvanligt eller alvorligt, understreger Jørgen Steen Sørensen.

»Men ministeriets begrundelse for at udsætte sagen er ikke kun i strid med retsgrundlaget, men også med helt grundlæggende hensyn bag vores offentlighedsordning«.

ritzau