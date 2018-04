SF og Alternativet: Regeringen forringer public service Regeringen vil forringe dansk produceret public service-indhold, mener SF og Alternativet.

Regeringens medieudspil bliver efter alt at dømme en besparelse på public service. Sådan udlægger SF og Alternativet de elementer, som TV 2 og andre medier onsdag aften har erfaret fra udspillet.

Elementerne inkluderer, at statens bidrag til Radio24syv skal skrumpe med en tredjedel. Et andet inkluderer, at TV 2's regioner skal spare to procent om året.

Det kommer oveni en tidligere enighed mellem Dansk Folkeparti og regeringen om, at DR skal spare 20 procent.

Lagt sammen mener Alternativets medieordfører, Rasmus Nordqvist, at regeringens udspil er en besparelse på dansk produceret public service.

»Det er desværre en fremtid med mindre dansk indhold. Med mindre public service. Det er den forkerte vej at gå. Vi har behov for at styrke public service. Både for det samfund vi lever i og vores demokrati«, siger han.

»Det man ser først og fremmest er en generel nedskæring af danske medier. Det er svært at se, hvis man smører det ud i et tyndere lag, hvordan det så når ud til brugerne«.

»En vigtig del af medier er ikke kun at producere, men også at distribuere«.

Også SF's medieordfører, Jacob Mark, er uforstående over for regeringens prioriteringer.

»Jeg lægger mærke til, at regeringen planlægger at skære ret markant på vores public service. Man vil sælge 40 procent af TV2. Man vil skære en tredjedel af Radio24syv. Og så vil man skære mere end 700 millioner kroner af DR«, siger han.

»Det vil gå ud over public service. Det vil gå ud over nyhederne og den kvalitet, som danskerne vil kunne få. Det er den forkerte vej i en tid med mere fake news og dårligere nyheder på sociale medier«.

Kulturminister Mette Bock fremlægger torsdag klokken 13 hele regeringens medieudspil. Det nuværende medieforlig udløber med 2018.

ritzau