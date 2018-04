Eksperter kritiserer justitsministerens halve sandhed om PET’s slettefrister

Søren Pape Poulsen (K) havde et dannebrogsflag i reversen og et forundret blik i øjnene under samrådet 20. marts. Efter en længere redegørelse om Tilsynet med Efterretningstjenesternes mulighed for at kontrollere PET’s lovpligtige sletning af oplysninger forlod justitsministeren sit talepapir og så på retsordførerne ved det firkantede bord.

»Jeg har nok problemet med at se, hvad er den store sag i det her? Det har jeg nok problemet med at se, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad er det, vi søger? Hvad er det, vi vil have?«.

Inden da havde justitsministeren flere gange forklaret, at når tilsynet pålægger PET at slette oplysninger, ja, så slettes de også. Helt central for borgernes retssikkerhed, sagde ministeren, er den såkaldte ’indirekte indsigtsordning’:

»Derfor nævnte jeg også den indirekte indsigtsordning, hvor en fysisk eller juridisk person jo kan anmode tilsynet med tjenesten om at undersøge, om PET uberettiget behandler oplysninger om vedkommende«, sagde Søren Pape Poulsen og fortsatte: »Hvis det konstateres, at PET behandler oplysninger i strid med reglerne, så skal de slettes«.

Den indirekte indsigtsordning betyder dog ikke, at oplysninger slettes. Det bekræfter tilsynet og PET i dag over for Politiken.

Størstedelen flyttes i stedet til et hidtil ukendt arkiv med ’logisk slettet’ data, hvor PET stadig kan tilgå oplysningerne, hvis PET-chefen giver sin tilladelse.

Ordførere: Vi blev ført bag lyset

Både Alternativet, Enhedslisten og Radikale gik fra samrådet med en opfattelse af, at når tilsynet beder PET om at slette oplysninger om en borger, så betyder det, at oplysningerne rent faktisk slettes.

Josephine Fock (Alt.) mener nu, at justitsministeren afgav urigtige og vildledende oplysninger til samrådet:

»Det kan ikke nytte, at jeg som politiker er afhængig af, at en journalist undersøger det her til bunds. Når jeg indkalder ministeren til samråd, skal jeg kunne være helt sikker på, at jeg får korrekte oplysninger. Det er meget problematisk, at alt tyder på, at det har ministeren ikke givet«.

»I hvert fald ikke hele sandheden«

Samme udlægning har Enhedslistens Rosa Lund:

»Jeg kan ikke svare på, om ministeren vidste eller ikke vidste under samrådet, at sletning ikke betyder sletning, men en flytning. Hvis han vidste det, har han klart ikke levet op til sit ministeransvar«.

Radikales Zenia Stampe vil ikke konkludere, om ministeren bevidst talte udenom: »Jeg kan ikke sige, om han løj, men vi hørte i hvert fald ikke hele sandheden«.

Eksperter: I strid med loven

Politiken har talt med tre retseksperter, som mener, at justitsministeren har oplyst Folketinget mangelfuldt eller direkte vildledende.

Ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, har justitsministeren brudt ministeransvarlighedslovens paragraf 5, stk. 2:

»Det er i strid med sandhedspligten, at han kun fortæller halvdelen af historien om PET’s slettefrister. Alle de relevante og dækkende oplysninger skal med, så Folketinget er fuldt informeret«, siger Bønsing.

Ministres sandhedspligt er afgørende for Folketingets arbejde, fortsætter Bønsing: »Når Folketinget skal lave lovgivning eller kontrollere forvaltningen, kræver det, at de får fuldstændige og rigtige informationer. Det er ministrene, der forsyner Folketinget med oplysninger. Derfor er det vigtigt, at de taler sandt«.

På Roskilde Universitet vil lektor i offentlig ret Pernille Boye Koch ikke gå så vidt, at hun kalder Papes svar et lovbrud:

»Det er en svær vurdering, om en minister decideret bryder sandhedspligten. I denne sag vil jeg strække mig så langt, at Søren Pape over for Folketinget giver indtryk af, at der reelt slettes mere, end der faktisk bliver. Når han ikke præciserer, at der eksisterer logisk sletning og et parallelt arkiv, får han skabt et skævt billede af virkeligheden over for Folketinget«.

Når oplysningerne ikke slettes via den indirekte indsigtsordning, skyldes det, at arkivloven pålægger PET at gemme størstedelen af sine oplysninger for eftertiden.

Det betyder, at de generelle slettefrister på 10 og 15 år, som er fastsat i PET-loven, ikke fungerer i praksis. Størstedelen af de ’slettede’ oplysninger overføres nemlig til statens arkiver, mens en ukendt mængde oplysninger beholdes i et hidtil ukendt arkiv hos PET.

Tjenesten kalder det ’logisk sletning’, og PET har brugt arkivet til at genoplive sager vedrørende konkrete målpersoner. Det skriver PET i et svar til Justitsministeriet, som Politiken har fået aktindsigt i.