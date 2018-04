Justitsministeren: »Det er skudt over målet, at jeg har misinformeret nogen som helst« Søren Pape Poulsen ærgrer sig over at have givet Folketinget ufuldstændige oplysninger, men afviser at have brudt loven.

FOR ABONNENTER Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har ifølge tre retseksperter og tre retsordførere misinformeret Folketinget om PET's slettefrister under et samråd 20. marts. Ifølge to eksperter er sagen så alvorlig, at ministeren har brudt ministeransvarsloven, hvilket er strafbart.