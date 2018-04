Samuelsen efter et blåt øje - måske to: »Selvfølgelig slider det på troværdigheden« LA-lederen går til landsmøde med rank ryg og et blåt øje eller to. Men regeringsdeltagelsen er det hele værd, fastholder han.

De seneste års kamp for skattelettelser - og de deraf foranledigede klatreture i trætoppe og trusler om dette og hint - har kostet på troværdigheden for Anders Samuelsen.

Det erkender LA-lederen selv, forud for partiets landsmøde i weekenden.

»Der er da ingen tvivl om, at hver gang man får en dårlig historie i avisen, så smitter den sikkert af i et eller andet omfang. Og på den måde så lider troværdigheden. Men der er to former for troværdighed. Den ene form er den, man mister, fordi man lyver, og den anden er, når man lider nederlag i forhold til, hvad man har sat som mål og sagt, at man vil have. Og det er klart, at der er vi også i en læreproces«, siger han.

Men troværdighed handler vel også om at love nogle ting, som så ikke bliver til noget?

»Ja, men det er også derfor, jeg siger, at selvfølgelig slider det på troværdigheden, når vi sagde, at vi ville have fem procent og så ikke fik det«, siger han med henvisning til sit eget tidligere ultimative krav om en lettelse af topskatten på fem procentpoint.

»Jeg synes, billedligt talt, at jeg er gået hjemmefra og har sagt, at jeg lover at komme hjem med en Peugoet 307. Og så kommer jeg hjem med en Volvo V90. Så har jeg selvfølgelig et troværdighedsknæk i forhold til, at det jo ikke var en 307’er, men så skal jeg prøve at overbevise om, at en V90’er ikke er et dårligt bytte. Og så skal jeg prøve at genvinde troværdigheden på det«.

Rank ryg og blå øjne

Skal han selv sætte ord på, hvordan det går for hans snart ti år gamle parti, svarer han prompte »rigtig godt«.

»Det er svært sådan objektivt set at være utilfreds. Betyder det så, at det har været lige kønt alt sammen? Nej, det er det jo ikke, for sådan er det«, siger han og sammenligner regeringsarbejdet med en boksekamp. Man taber runder, og man vinder runder, og uanset hvad får man nogle tæsk.

»Jeg har rank ryg på trods af et blåt øje. Måske to blå øjne. Jeg har taget imod tæsk gennem de her år, men jeg har stadigvæk rank ryg, for det går i den rigtige retning«.

Hvilken del af den kritik, du har fået, synes du har været berettiget?

»At det var totalt uskønt, det der foregik i julen. Det var det også, og der er ikke mere at sige til det. Det undskylder jeg for, og jeg gør det uden at sige ’men’ bagefter«.

Vil i regering igen

Synes du, at du har været en dygtig politisk håndværker, siden LA trådte i regering?

»Helt objektivt set er det svært at sige, at vi ikke har fået noget ud af at gå i regering. Når man letter skatten for 15 milliarder kroner for borgerne, når man får fjernet blasfemiparagraffen, når man får skåret Danmarks Radio med 20 procent. Når man får indført det sociale frikort, får fjernet beskatningen af fri telefon og helt ned til små ting som en fjernet nøddeafgift. Er vi i mål? Nej, for så havde vi fjernet topskatten og halveret selskabsskatten og alt muligt andet. Men bevægelsen er utvetydig i vores retning«.

Han savner ikke den friere rolle som støtteparti, og står det til ham, er Liberal Alliance også i regering efter et kommende valg.

»Jeg går efter at fortsætte den her regering«, siger Samuelsen, der ikke vil kommentere på, at Dansk Folkeparti har også luftet ambitioner om regeringsdeltagelse.

Kan jeres forhold til DF gøre det vanskeligere for jer at komme i regering igen?

»Det skal du spørge dem om«.