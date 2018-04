Liberal Alliance mister over 1.000 medlemmer Regeringspartiet er nede på omkring 4.500 medlemmer.

Det er ikke kun meningsmålingerne, der svigter Liberal Alliance.

På et år har det liberale regeringsparti mistet cirka 1.500 medlemmer, hvilket svarer til omkring hver fjerde LA-medlem.

»Vores medlemstal er faldet«, siger Liberal Alliances landsformand, Leif Mikkelsen, der lørdag indledte talerækken på partiets landsmøde.

Sidste år havde 6.000 danskere meldt sig ind i Liberal Alliance, men det tal er nu faldet til cirka 4.500, oplyser landsformanden i sin beretning.

»Der har været lidt støj på linjen«, siger Leif Mikkelsen og tilføjer:

»Alt har heller ikke været lige kønt«.

Regering frem til næste valg

Landsformanden brugte også taletid på at slå fast, at Liberal Alliances regeringsdeltagelse ikke hele tiden skal tages op til debat.

»Jeg mener, vi må stoppe den diskussion om, om vi skal være i regering eller ej. Vi sidder i regering«, siger Leif Mikkelsen og fortsætter:

»Mit bud er, at vi sidder i regering frem til næste valg«.

Også frem mod det kommende valg vil Liberal Alliance arbejde for, at Venstre, Konservative og LA kan fortsætte samarbejdet, hvis flertallet tilfalder blå blok.

»Vi kan også forberede os på, at vi kommer til at gå til valg på at anbefale et genvalg af den her regering«, siger Leif Mikkelsen.

Det var dog ikke alle fremmødte i salen, der klappede ad den melding.

Liberal Alliances rolle i regering blev senest taget op på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i januar. Mødet kom i stand efter det kaotiske forløb omkring finansloven og det endelige farvel til de »historisk store skattelettelser«.

Her var der enighed om fortsat at bakke op om regeringsdeltagelsen og om Anders Samuelsen som politisk leder.

En ny megafonmåling blandt LA-vælgere viser, at hver anden ikke mener, partiet har fået nok ud af at være i regering. En kritik, som Liberal Alliance Ungdom også ofte har luftet.