Nu er der flere forbud og mindre frihed Regeringen fremsætter i denne uge forslag om endnu et forbud, denne gang mod blandt andet burkaer, og dermed fortsætter lovmøllen i samme rille som i fjor.

FOR ABONNENTER

For mindre end en uge siden kunne V-LA-K-regeringen ånde lettet op efter et turbulent forløb. Længe risikerede regeringen, at et forslag om at forbyde tildækning med eksempelvis burka ikke havde den fornødne opbakning inde på Christiansborg.