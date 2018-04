DF tager kritik fra Institut for Menneskerettigheder som en »ros« Friheden er under pres, oplever Institut for Menneskerettigheder. Dansk Folkeparti jubler, mens Radikale Venstre frygter for udviklingen.

Når Institut for Menneskerettigheder advarer mod, at danskernes frihedsrettigheder bliver indskrænket, tager Dansk Folkeparti det som en »ros«.

Det siger partiets integrationsordfører Martin Henriksen.

»Når instituttet siger, at det er et udtryk for en negativ udvikling, så vil jeg mere sige, at det er et udtryk for en positiv udvikling. Det er udtryk for, at lovgiver i højere grad går ind og tager ansvaret for at sørge for den udvikling, der er sker i samfundet, er en, som man kan stå inde for«, siger Martin Henriksen.

Reaktionen kommer, efter at Institut for Menneskerettigheder i dag har udgivet sin årsberetning for 2017.

Instituttet, der rådgiver Folketinget og regeringen om menneskerettighedssituationen i Danmark, mener, at de nu bliver nødt til at hejse et alarmerende, gult flag.

Frihedsrettigheder er i virkeligheden hjørnestenen i vores demokrati, men der bliver pillet ved dem hele tiden Rosa Lund, Enhedslisten

Institut: Ganske vidtgående

Sjældent har der været så mange indgreb i borgernes frihedsrettigheder som det seneste år, vurderer instittuttet.

Blandt eksemplerne er muligheden for at forbyde dømte bandemedlemmer at komme i visse kommuner, myndighedernes øgede adgang til oplysninger om borgerne, og at hjemløse skal kunne straffes for at opholde sig i lejre, og efterfølgende skal de kunne få et zoneforbud.

»Det handler om generelle samfundsmæssige principper og de frihedsrettigheder, vores demokrati er bygget op omkring. Og der er lovgivning, der begrænser det enkelte individ i enten deres privatliv, ytringsfrihed eller som her bevægelsesfrihed. Det er i sig selv ganske vidtgående at gøre det som stat«, siger vicedirektør for instituttet Louise Holck.

Udviklingen har fundet sted, mens Danmark har været ledet af en regering, der foruden Konservative består af de to liberale partier Venstre og Liberal Alliance.

Forklaringen er, mener Dansk Folkeparti, at partiet har haft held med at få sine politiske mærkesager igennem.

»Der er ikke nogen grund til at lægge skjul på, at den udlændingepolitik, vi står for, og noget af den politik, som er blevet gennemført, ikke er særlig liberal. Der er jo ikke særlig mange liberale grundværdier i det. Det handler om, at man går ind i visse situationer og siger, at her synes vi ikke, at I lever op til jeres eget personlige ansvar, og derfor går vi så ind og begrænser jeres mulighed for at agere fuldstændigt frit«, siger Martin Henriksen.

R: Flere love skal ændres

Den udvikling, som Institut for Menneskerettigheder peger på, vækker bekymring hos Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Frihedsrettigheder har politikere historisk set værnet om, men nu er rettighederne blevet gjort til en politisk kampplads. Det mener Zenia Stampe, der er retsordfører for Radikale Venstre.

»Jeg må særligt fremhæve eksemplerne med tildækningsforbuddet, fængselsstraf for tiggeri og forbud mod utryghedsskabende lejre. Det er love, som særligt rammer religiøse minoriteter eller særligt udsatte grupper. Det, synes jeg, ikke er i orden, og vi ville ændre dem, hvis vi kunne finde flertal for det«, siger hun.

Også Alternativet er kritiske. Partiets politiske ordfører Carolina Magdalene Maier kritiserer V-LA-K-regeringen for, at de ikke tager instituttets kritik alvorlig.