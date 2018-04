Enhedslisten indkasserer selv Kabells eftervederlag, som ellers skulle gå til et socialt formål Venstrefløjspartiet er lodret imod dobbeltløn til ekspolitikere - men kan godt bruge pengene selv. Medlemmerne ville noget andet end bestyrelsen.

Først lancerede Enhedslisten et lovforslag i Folketinget om at afskaffe eftervederlag på op til en million kroner til afgåede politikere, som fortsætter i gode velbetalte job. Den slags dobbeltløn er partiet lodret imod.

Dernæst sagde partiets miljø- og teknikborgmester i København Morten Kabel ved nytårstid alligevel ja til at indkassere sit eftervederlag, da han efter endt borgmestergerning gik over til et godt lønnet job i et privat firma.

Kabell mente ikke, at der var noget forkert i at følge de regler, som han og hans parti ellers vil afskaffe. Og undskyldte sig blandt andet med, at han jo skulle betale en betragtelig del af beløbet - 131.000 kroner af cirka en halv million kroner i eftervederlag - til sit parti i partiskat.

Så havnede de varme penge hos Enhedslisten i København, hvor bestyrelsen på daværende tidspunkt lovede, at pengene skulle gå til et socialt formål, som ikke måtte have noget med partiets drift at gøre. Om pengene skulle gå til den kurdiske frihedskamp eller Kattens Værn eller noget tredje, skulle generalforsamlingen beslutte.

Men nu har et snævert flertal i partiets Københavnsafdeling vedtaget, at pengene alligevel bliver i partikassen, skriver Jyllands-Posten.

Til kollektivets bedste

Politiken har spurgt manden bag forslaget om alligevel at beholde de 131.000 kroner, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København, Reinout Bosch, hvorfor han får partiet til at ændre kurs.

»Fordi jeg er uenig i, at vi skal give pengene væk. Der var ganske vist klart flertal i bestyrelsen, for at pengene skulle gå til et godt formål, og jeg syntes selv dengang, at det var det rigtige at sige i offentligheden. Når det var bestyrelsen holdning dengang, så gav vi det til kende i pressen. Men det var ikke det, jeg selv personligt syntes«.

Hvorfor?

»Hør nu, vi har jo partiskatten, fordi vi synes, det er noget værre noget med de sindssygt høje lønninger, som politikere i alle mulige mærkelige positioner får. Det er ikke anderledes med eftervederlag. Derfor synes flertallet, at de her penge skal spille for kollektivets bedste - for at få ændret det system«.

Men alligevel...I er imod eftervederlag til politikere, der går over i gode job. Jeres borgmester siger alligevel tak til at modtage penge trods en god stilling. Han undskyldte sig med, at han ikke selv får glæde af en stor del, som går til partiet, som undskyldte sig med, at partiet selvfølgelig ikke selv skal have glæde af noget, som I opfatter som beskidte penge. Og så ender det alligevel med, at I indkasserer dem selv?

»De her penge er som sagt ikke meget anderledes end dem, vi får fra de høje lønninger, som vore politikere modtager«.

Men kan du ikke se, at I dermed arbejder med en dobbelt standard?

»Nej, og hvis jeg var bekymret for det, ville jeg jo ikke have stillet forslaget. Jeg kan ikke se forskellen i det privilegium at modtage eftervederlag og at modtage en alt for høj løn og andre fordelagtige ordninger. I begge tilfælde vil vi godt have del i pengene, så vi kan styrke vores arbejde mod den slags«.

»Det er jo sådan, vi driver vores parti«

Men mange vil alligevel mene, at det svækker jeres argumentation, hvis I kritiserer eftervederlag i fremtiden, når I selv synes, at I skal kunne bruge dem?

»Nej, det synes jeg ikke, det gør. Det er jo sådan, vi driver vores parti. Vi prøver at bekæmpe et system, men så længe, det eksisterer, må vi jo gøre, hvad vi kan for at finde midler til den kamp«.

Hvis I fik jeres synspunkter igennem om politikerlønninger og eftervederlag, så ville jeres finansiering falde sammen?

»Ja, det er korrekt, så ville vi mangle de penge, men så måtte vi jo stille andre budgetter«.