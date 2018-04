Enhedslisten frygter svækkelse af ytringsfrihed i Papes 'København Erklæring' Ved specifikt at nævne områder, hvor menneskerettighedsdomstolen skal være tilbageholdende, frygter Enhedslisten, at regeringen gambler med for eksempel ytringsfrihed. Professor og Pape selv afviser bekymring.

Justitsministre på stribe fra mange af Europarådets 47 lande mødte torsdag morgen frem i Udenrigsministeriet, hvor de efter planen i morgen forventes at vedtage en såkaldt 'København Erklæring' for Europarådet og ikke mindst Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols arbejde.

I det redigerede udkast, der er på bordet nu, står der ifølge velinformerede kilder, Politiken har talt med, at ikke mindst i sager, der vedrører artikel 8-11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, skal domstolen i Strasbourg være tilbageholdende med at underkende de nationale domstoles afgørelser - vel at mærke hvis sagerne ellers er blevet behandlet efter gængse, demokratiske spilleregler. Et princip, der kendes som subsidiaritetsprincippet, og som domstolen allerede i dag arbejder efter.

Formuleringen om artikel 8-11 var ikke med i den danske regerings oprindelige udkast fra februar og er altså kommer med undervejs i processen.

Artikel 8 handler om beskyttelse af privatliv og relaterer sig dermed til Danmarks kæphest: muligheden for at udvise kriminelle udlændinge, uden at menneskerettighedsdomstolen underkender de danske domstole.

»Dybt bekymrende«

Artikel 9, 10 og 11 handler derimod om henholdsvis beskyttelsen af ytringsfrihed, religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Og at disse tre artikler nu nævnes specifikt, får Enhedslisten på barrikaderne.

»Det er dybt bekymrende. Regeringen har sagt til Folketinget, at man ikke ønsker at svække forsvaret for ytringsfriheden, og det er lige præcis det, man gør, når man inkluderer ytringsfriheden, men også religions- og forsamlingsfriheden i den svækkelse, man ønsker af domstolen«, siger udenrigsordfører Nikolaj Villumsen (EL).

Professor på Københavns Universitet og en af Danmarks førende eksperter på området Mikael Rask Madsen deler dog ikke bekymringen.

»Det gør jeg ikke, for det, der står i det nuværende udkast, som jeg antager bliver vedtaget i morgen, er en gentagelse af det, domstolen allerede gør. En af dommerne udtalte sig i går på et seminar på Københavns Universitet, og hun så ingen grund til alarm på det. Så hvis vi har det fra vicepræsidenten for domstolen, at der ingen grund er til alarm, så er jeg rimelig tryg«, siger Mikael Rask Madsen.

Det beroliger dog ikke Enhedslistens Nikolaj Villumsen:

»Jeg kan jo forstå på justitsministeren, at han er meget positiv over for det her resultat og mener, at det vil have en effekt i forhold til muligheden for at udvise kriminelle udlændinge - på baggrund af at man har inkluderet retten til familieliv (artikel 8, red.). Men præcis denne samme svækkelse foregår jo så også over for ytringsfriheden, hvor domstolen så også skal blande sig mindre i de enkelte lande. Det er dybt bekymrende«, mener Villumsen.

Ved ankomsten til Udenrigsministeriet ville justitsminister Søren Pape Poulsen (K) hverken be- eller afkræfte, at artiklerne 8-11 specifikt skulle være nævnt i det seneste udkast. I hvert fald ikke direkte.

Men adspurgt, om ikke han frygter en svækkelse af beskyttelsen ytringsfriheden, religionsfriheden og forsamlingsfriheden i andre lande ved nu at pege specifikt på de artikler i erklæringen, svarer han:

»Nej, det frygter jeg bestemt ikke. For vi skal huske, at når alt det her er sagt, så har vi stadig væk en uafhængig domstol tilbage. Det er klart, at vi laver en erklæring - forhåbentligt - der sender nogle signaler, der er nogle retningslinjer på, men det er jo stadig væk domstolen«, siger han og tilføjer:

»Jeg frygter på ingen måde - jeg frygter i hvert fald ikke for demokrati og ytringsfrihed i Danmark«.

Hvad med andre lande?

»Der kan jo være andre lande, hvor det er rigtig godt, at vi har en domstol, der kan komme ind og komme med afgørelser«, svarer Pape Poulsen.