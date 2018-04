Løkke har genfundet EU-begejstringen: Brexit minder os om værdien af EU Brexit har vist værdien af EU, mener Lars Løkke Rasmussen, der efter et par års pause igen taler om at placere Danmark tæt på kernen i unionen.

Danmark mister en af sin vigtigste allierede i EU, når Storbritannien forlader unionen næste år. For at lappe på hullet efter briterne er Lars Løkke Rasmussen på rundtur i Europa, hvor han plejer og opbygger alliancer.

Efter første stop på turen, hos Angela Merkel i Berlin, reflekterede statsministeren over den danske EU-kurs.

»Det er måske sådan her i livet, at goder, man har vænnet sig til, dem glemmer man at sætte pris på, indtil de bliver fjernet. Sådan har Brexit i den grad vist værdien ved EU. Værdien er ikke blevet større, men den er blevet synliggjort som noget, vi skal passe på«, siger Lars Løkke.

Tæt på det europæiske hjertekammer

Da Lars Løkke Rasmussen i 2014 var i Berlin for at tale i anledning af 25-året for Murens fald, slog han EU-begejstret fast, at Danmark skulle være så »tæt på det europæiske hjertekammer som overhovedet muligt«.

Hvis hjertekammeret slår i en fornuftig takt, så skal vi bestemt være der Lars Løkke Rasmussen

Siden kom Folketingsvalget i 2015, hvor Venstre sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de konservative, sløjfede ambitionerne om at være tæt på nogen EU-kerne og i stedet ville fokusere på at gøre op med velfærdsturisme.

Nu taler Lars Løkke Rasmussen igen om at være tæt på kernen.

»Hvis hjertekammeret slår i en fornuftig takt, så skal vi bestemt være der. Vi skal være så tæt på kernen som muligt – hvis kernen er den rigtige. Det er derfor vi skal bruge Brexit, og det behov det skaber for sammenhold blandt de tilbageværende 27 medlemslande, til at præge det her«, siger Lars Løkke og uddyber:

»Hvis det bliver sådan et yderligere føderalistisk EU med store institutionelle overbygninger, hvor Juncker og Tusks stillinger skal fusioneres, så kommer det længere væk fra dansk tænkning. Men hvis vi bruger vores indflydelse til at præge arbejdet i en mere pragmatisk retning, så er det klart, at så udvikler vi et EU, som Danmark i den grad kan se sig selv i«.

Var kommet til at tage værdien af EU for givet

Statsministeren er enig i, at de EU-positive signaler fra Venstre efter Brexit er blevet mere tydelige.

»Jeg synes altid, at de har været der. Men det er lidt, om man starter sine sætninger med at sige det positive, og så tilføje et »men«. Eller om man starter med problemerne og tilføjer: »men der er også noget godt at sige«. Der kan det godt være, at jeg har vendt mine sætninger om«, siger Lars Løkke Rasmussen og forklarer ændringen.

»Det hænger jo sammen med, at Brexit i den grad viser værdien af EU. Også på nogle fronter, hvor vi nok var kommet til at tage det lidt for givet. For nu er der er syn for sagen, at nok er der bureaukrati i EU, men det er for intet at regne med det, der nu kommer til at opstå i relationen mellem EU og Storbritannien. Og som ultimativt ville komme til at opstå landene imellem, hvis EU gik i bakgear«.

Lars Løkke Rasmussen mødes torsdag aften med den portugisiske premierminister Antonio Costa i Lissabon og fredag med den spanske premierminister Mariano Rajoy i Madrid.