Flere kilder peger på, at regeringen har mulighed for at lave en teknisk fremskrivning af den nuværende overenskomst på et år. Så er problemet udskudt til næste forår, hvilket kan skabe ro her og nu. På minussiden vil konflikten blusse op umiddelbart inden et forårsvalg, medmindre statsministeren rykker valget frem til næste efterår eller vinter, men det ved ingen, skriver Anders Bæksgaard i denne politiske analyse.