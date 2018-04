SF vil som første parti forbyde drengeomskæring

Mens Danmarks tre største partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti (DF), endnu ikke har taget stilling til et forbud, siger SF, at partiet er klar til at stemme for en minimumsalder for drengeomskæring.

Det skriver Radio24syv.

»Hvis vi kommer til at skulle stemme for en mindstealder for omskæring af drenge, og det tror jeg, vi kommer til, så vil SF stemme for«, siger sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen, til Radio24syv.

Omkring 37.000 danskere har indtil videre skrevet under på et borgerforslag om at indføre en mindstealder på 18 år.

Dermed er forslaget godt på vej til at komme til afstemning i Folketinget. Forudsætningen er dog, at forslaget vurderes at ligge inden for Grundloven.

Forslaget skal have 50.000 underskrifter for at blive taget op i Folketinget. I SF er man ikke i tvivl om, at der bør indføres en mindstealder.

»Vi synes, det er meget ligetil. Vi havde ikke problemer med at beslutte, at omskæring af piger er forbudt, vi havde ikke problemer med at beslutte, at revselsesretten skulle afskaffes, og nu er det på tide at tage fat i det her spørgsmål«, siger Kirsten Normann Andersen.

Danmarks tre største partier vil ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, om de ønsker et forbud mod drengeomskæring.

Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF, efterlyser mere viden om emnet.

Derfor vil hun afvente resultat af samråd fredag 20. april, inden hun tager stilling.

På samrådet ventes det, at både justitsminister Søren Pape Poulsen (K), forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), kirkeminister Mette Bock (LA) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil deltage.

Liselott Blixt understreger, at DF vil stemme samlet ved en eventuel afstemning.

Liberal Alliance, Konservative og Alternativet har valgt at fritstille deres medlemmer, den dag forslaget kommer til afstemning.

ritzau