Radikale: Sjælsmark er »en betændt byld«, som Danmark ikke kan være bekendt Efter en kritisk rapport vil S nu diskutere Udrejsecenter Sjælsmark med regeringen. Regeringspartier vil ikke kommentere kritikken.

Socialdemokratiet stod bag oprettelsen af Udrejsecenter Sjælsmark for afviste asylansøgere i Nordsjælland, og Socialdemokratiet står stadig bag.

Men efter at Dansk Flygtningehjælp i en ny rapport kalder et langvarigt ophold på et center som Sjælsmark for »en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv«, vil partiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, drøfte forholdene på centeret med regeringen.

»Der er ingen tvivl om, at børn af asylansøgere helt generelt har fået en barsk start på livet. Vores samfund har selvfølgelig et ansvar for, at de ikke misrøgtes, mens de er i vores land. Vi er derfor interesserede i at diskutere rapportens konklusioner med regeringen og de andre partier«, skriver han i en mail til Politiken.

De radikale mener ikke, at der er så meget at diskutere. Børnene skal væk fra Sjælsmark og ud på lokale asylcentre eller i egen bolig, indtil de og deres familier kan udsendes. Her kan de gå i skole og have kammerater og leve et nogenlunde normalt børneliv i modsætning til på Sjælsmark, som partiets leder, Morten Østergaard, kalder for »en betændt byld«, som Danmark ikke kan være bekendt.

»Der er tale om en gruppe af de mest sårbare børn i kongeriget. Deres sag er gået sin gang, og de og deres familier skal sendes ud, hvis det bliver muligt. Men situationen er fastlåst. Der er ikke udsigt til, at de mennesker kan sendes ud, og så længe der ikke er det, er der ingen grund til, at de spærres inde på et center, der ikke er indrettet til det, og hvor et langvarigt ophold formentlig bare vil føre til, at forældrene får det dårligere og dårligere for til sidst at få humanitært ophold. Og hvem har så vundet«, spørger Morten Østergaard.

Han peger på, at den aktuelle situation ligner en gentagelse af en af de store værdikampe op gennem nullerne.

»Vi ser en regering begå de samme fejltagelser som med de afviste irakere. Det endte på mange måder med at blive en skamplet, hvor man til sidst – efter i mange år at have strittet imod – krøb til korset og lod dem komme ud af centrene«, siger Morten Østergaard.

Det var daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), der hårdt presset af et hav af rapporter og en folkelig forargelse over børnenes forhold under valgkampen i 2007 besluttede sig for, at de afviste asylansøgere og deres børn skulle have lov til at flytte ud af asylcentrene, indtil de kunne sendes hjem.

De fleste var fra Kosovo og Irak, og en del endte med at få humanitær opholdstilladelse.

Aldrig for børn

Fra den dag, beslutningen om at oprette Udrejsecenter Sjælsmark blev taget i 2012, har det været meningen, at der skulle være så ubehageligt at bo på centret, at de, der blev anbragt, gav op og rejste frivilligt.

Netop derfor var det aldrig meningen, at der skulle bo børn i længere tid. Enhedslisten og Dansk Røde Kors fik eksplicit indskrevet i aftalen, at børn først skulle anbringes, umiddelbart før politiet kunne sende dem ud.

Men aftalen gjaldt kun, indtil et nyt flertal i 2015 besluttede, at den ikke gjaldt længere.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti besluttede at tilbagerulle aftalen, og selv om Liberal Alliance og Socialdemokratiet var med til at frede børnene mod langvarigt ophold i den gamle aftale, gik de med i den nye.

Aftalen tog bare ikke højde for, at lande som Iran og Irak og Syrien ikke vil modtage familier, der udsendes med tvang, og ud af de omkring 70 børn, der i øjeblikket bor på centeret, er det i 59 tilfælde enten umuligt eller forbundet med meget store vanskeligheder for Rigspolitiet at udsende dem.

Disse børn risikerer at bo på Sjælsmark hele deres barndom, medmindre deres forældre rejser frivilligt, og i den nye rapport opsummerer Dansk Flygtningehjælp situationen med disse ord:

»Mens et kortvarigt ophold på et udrejsecenter op til en planlagt udsendelse kan være acceptabelt for afviste børn og unge, er påbuddet om opholdspligt på udrejsecenter til familier, der befinder sig i en fastlåst udsendelsesposition, og som politiet ikke har kunnet udsende tvangsmæssigt i årevis, en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv«.