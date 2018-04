Emails er centrale i opklaring af Tibetsagen - men måske mangler de vigtigste 2.586 gange nævnes ordet 'mail' i Tibetkommissionens beretning. Men da ansvaret blev placeret, tog kommissionen ingen forbehold for, at den ikke har fået adgang til mange af topfolkenes mails.

Tibetkommissionen skrev 2.001 sider om sagen, hvor dansk politi overtrådte Grundloven ved at forhindre demonstrationer under præsident Hu Jintaos besøg i København i 2012.

Emails, skrevet af ministre, embedsmænd og politifolk spillede en afgørende rolle i opklaringen: Ordet 'mail' er nævnt 2.586 gange i kommissionens beretning, viser Politikens gennemgang af rapporten.

Men selv om emails var centrale i opklaringen af, hvem der bar ansvaret for den ulovlige ordre om, at demonstranter ikke måtte være synlige for den kinesiske præsident da han kørte gennem byen, manglede undersøgelseskommissionen måske de vigtigste, nemlig mails fra ministre, embedsmænd og politifolk i toppen af systemet.

Ingen forbehold for mangler

Alligevel tog kommissionen ingen forbehold for de mulige mangler, da den placerede ansvaret for grundlovsbruddet hos to mellemledere i Københavns Politi, og slog fast, at der ikke var grund til at tro, at nogen i Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet eller Rigspolitiet havde ansvar for den ulovlige ordre.

Tuk Bagger, landsdommer og formand for Tibetkommissionen, sagde onsdag til P1 Orientering, at »Vi kan jo ikke rigtig komme til bunds«, uden de centrale emails, som kan mangle i sagen.

Politiken har forgæves forsøgt at få kontakt til Tuk Bagger for at spørge, hvorfor kommissionen ikke tog forbehold for undersøgelsens manglerne, da den placerede ansvaret hos de to mellemledere i politiet, og frikendte alle andre.

Ingen mails fra ministre

P1 Orientering fortalte for en måned siden, at mails til og fra en del ledende politifolk ikke indgik i undersøgelsen af Tibetsagen, fordi de i mellemtiden havde forladt deres stillinger, og deres mailbokse var slettet efter 30 dages forløb.

Aktindsigter til P1 Orientering viser nu, at der sandsynligvis også mangler mails fra tidligere stats-, udenrigs- og justitsministre om sagen, ligesom mailbokse hos en lang række embedsmænd i Udenrigsministeriet og Statsministeriet, som var involveret i det kinesiske præsidentbesøg, aldrig er blevet undersøgt, fordi de pågældende embedsmænd ikke arbejder der længere.

Statsministeriet ville ikke åbne mailbokse

Statsministeriet og Udenrigsministeriet har heller ikke gennemgået mailboksene hos de medarbejdere, som stadig arbejder i ministerierne.

I stedet er medarbejderne blevet bedt om selv at se efter og vurdere, om de har mails liggende, som kunne være relevante for Tibetkommissionens undersøgelse. Kommissionen fik ikke lov til selv at søge i Statsministeriets mailsystemer, selv om den bad om det, fremgår det.

De kendsgerninger er ikke nævnt i Tibetkommissionens gennemgang af, hvordan kommissionen skaffede de i alt 65.000 sider dokumenter, 3.117 lydfiler, 395 billedfiler og 87 videofiler, som undersøgelsen bygger på.

Statsministeriet ændrede søgeord

Beretningen beskriver til gengæld, hvordan ministerierne selv fik lov at bestemme, hvordan de ville lede efter dokumenter om det kinesiske besøg. Kommissionen bad for eksempel alle myndigheder bruge søgeord som 'kinesisk', 'statsbesøg', 'præsidentbesøg', 'Tibet' og 'flag'. Statsministeriet søgte på ordene, men gennemgik aldrig resultatet, fordi det var »meget omfangsrigt«.

Istedet valgte Statsministeriet sine egne søgeord som 'tibet', 'falun', 'jintao' og 'yunshan'.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er torsdag i samråd med Folketingets retsudvalg om de manglende mails fra de øverste politichefer.

Københavns Politi besluttede onsdag at betale otte demonstranter hver 20.000 kroner i erstatning for krænkelse af deres ytrings- og forsamlingsfrihed.